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Миллион, бесплатное жилье и одиночество. Как учитель английского из-за кредитов уехала в село на границу с Казахстаном

Вера переехала в далекую деревушку, чтобы закрыть кредит. Как ей удалось разбогатеть и что ее удивило в глубинке?

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Вера переехала в село год назад

Вера переехала в село год назад

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Пять часов езды от Тюмени, несколько сотен километров и пара остановок потребовались, чтобы добраться до небольшого поселка Новоселезнёво. Журналисты 72.RU приехали сюда рано утром. В холодный зимний день в Казанском районе особенно ветрено. Из-за этого ехать на небольшой машине труднее вдвойне. Здесь нет привычных нам лесов, которые могли бы сдержать стихию. Ближе к Казахстану начинаются степи.

Участников программы «Земский учитель» могут отправить в любую точку страны, даже самую крайнюю. Иногда это становится неожиданностью для них самих. Так и случилось с тюменской учительницей Верой Филипповой. Чтобы получить миллион, ей пришлось оставить большой город и переехать в село возле границы с другим государством.

Журналисты 72.RU побывали в гостях у Веры Филипповой. Учительница рассказала, почему ей пришлось переехать в глубинку, как она освоилась в селе и что планирует делать после окончания контракта.

Программу «Земский учитель» запустили два года назад для устранения дефицита кадров в регионах России. Мотивировать решили деньгами — педагогам со специальным образованием, переезжающим в сельскую местность и малые города, выплачивают 1 миллион рублей. Это не сертификат, а именно денежная выплата, поэтому и потратить ее можно на свое усмотрение. Но есть условие — остаться и проработать в школе минимум 5 лет.

Дряхлый домик, одиночество, мама и маленькая собачка


Подъезжаем к небольшому двухэтажному дому. Обстановка как не в самом благополучном районе Тюмени: у здания обшарпанные стены, деревянные двери в подъезд всегда открыты, а во дворе стоят полусгнившие гаражи. К дому подходит Вера Филиппова. Эффектная городская учительница сильно выделяется на фоне сельских пейзажей: у нее яркая помада, аккуратная прическа и стильный пуховик.

Вере очень повезло. В ее квартире есть теплый туалет и горячая вода

Вере очень повезло. В ее квартире есть теплый туалет и горячая вода

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Старенькие постройки местные до сих пор продолжают использовать

Старенькие постройки местные до сих пор продолжают использовать

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В подъезде всё не так плохо, как снаружи. Стены выкрашены недавно. И даже шторы висят почти возле каждой двери

В подъезде всё не так плохо, как снаружи. Стены выкрашены недавно. И даже шторы висят почти возле каждой двери

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Вера переехала из Тюмени в Новоселезнёво год назад. В городе она работала учителем английского в вечерней школе. Пожертвовать своим комфортом на 5 лет она решила, чтобы погасить кредиты. Программа «Земский учитель» оказалась лучшим способом решить проблемы — миллион дали сразу. Теперь Вера свободна от денежных забот. Сейчас она привыкает к размеренной жизни в глубинке.

Вера сначала заехала в пустую квартиру. Постепенно она сама стала приобретать мебель

Вера сначала заехала в пустую квартиру. Постепенно она сама стала приобретать мебель

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Живописностью вид из окна не отличается

Живописностью вид из окна не отличается

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— Дочка у меня осталась в Тюмени, она уже взрослая. Я поучаствовала в программе «Земский учитель», выиграла конкурс. На тот момент была одной из первых, кто в России подал документы на участие. Изначально хотела в нижнетавдинскую школу, она поближе к Тюмени. Но там уже не было мест. Так я попала сюда. Эта программа мне дала премию — миллион. При этом у меня есть привилегии: постоянное рабочее место, мне предоставили жилье, зарплата здесь неплохая, условия проживания, скажем так, неплохие, — рассказа Вера Филиппова.

В квартире две просторные комнаты и небольшая кухня. Прямо в спальне у Веры «кабинет». В нём она ведет дополнительные занятия по английскому

В квартире две просторные комнаты и небольшая кухня. Прямо в спальне у Веры «кабинет». В нём она ведет дополнительные занятия по английскому

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Жилье педагогу на время работы в селе выделило государство. После окончания контракта бесплатное проживание в квартире Вера продолжить не сможет. А пока, на протяжении пяти лет, коммунальные услуги и аренду квартиры оплачивает программа. Когда учительница только переехала, внутри не было ничего, кроме скромного ремонта. Кухонный гарнитур, кровать, диваны и остальную мебель пришлось покупать самой. Большой удачей стало то, что квартиру дали благоустроенную — горячая вода и теплый туалет есть.

— Я, когда ехала сюда, представляла, что будет одноэтажное деревянное здание с условиями на улице и печное отопление. Коллега с мужем приехали, помогли мне собрать мебель, благоустроиться, закупить что-то там. Они со мной повозились. Когда я сюда приехала, квартира была абсолютно пустая. Ремонт остался от предыдущих жителей. Я человек осторожный. Всё заранее покупала на «Авито» у местных людей. Организовала сама себе небольшую обстановочку. К примеру, кухонный стол привезла из Тюмени, газовую плиту тут нашла, — говорит учительница.

Собачку Вера с мамой привезли из Кургана

Собачку Вера с мамой привезли из Кургана

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Вера признаётся, что благородной миссии спасти сельских детей от безграмотности у нее никогда было. Поспособствовали переезду только долги. Вернуться домой учительница первое время хотела, но кто бы тогда выплачивал уже потраченный миллион? Вера потихоньку решила выходить из зоны комфорта: нашла себе здесь развлечения, завела подружек, пошла учиться в автошколу, начала копить на машину. В селе она почувствовала острую необходимость в автомобиле. Потом из Перми к ней переехала мама, они купили маленькую собачку. Втроем стало не так скучно.

— Когда я решила принять участие в этой программе, мама сказала: «Не переживай, я приеду, буду жить с тобой». Ну всё равно одна есть одна. Новое место, новое окружение — это, конечно, тяжело. Мама приехала — как-то всё равно повеселее. Мама у меня на хозяйстве. Она готовит, я стираю, убираю. Я пришла — у меня завтрак готов с утра. Вечером пришла — у меня ужин готов. К хозяйственной жизни я совсем не приспособлена. Я не умею ни мебель собирать, как некоторые женщины, ни гвозди забивать, — говорит Вера.

Вера на скромные условия не жалуется

Вера на скромные условия не жалуется

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Кроме того, сначала возникали трудности с коллективом. Городскую учительницу сельчане не принимали.

— Первое время была тоска. Здесь люди такие, они к тебе подходят с большой осторожностью. То есть они тебя со всех сторон протестируют, посмотрят. Да, не нараспашку душа. Все очень осторожные, это я заметила. Нужно было обрастать новыми связями, ну и круг общения, конечно, складывается из коллег по работе.

«Как в сафари-парке». Жизнь в селе возле Казахстана


В Новоселезнёво живет больше трех тысяч человек. В нём есть садик, школа, большие строительные магазины и супермаркеты. Но до города поселку еще далеко: деревянных домов здесь все-таки больше, а достопримечательностью местные с гордостью называют единственный кинотеатр. Село находится в тридцати километрах от границы с Казахстаном. Примечательно, что здесь почти нет лесов. Это больше всего удивило учительницу.

Когда мы подошли, все лебеди улетели. Зимой, говорит Вера, их совсем не остается

Когда мы подошли, все лебеди улетели. Зимой, говорит Вера, их совсем не остается

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В парке часто проходят ярмарки. На них можно купить домашние продукты. «Тут я спустя долгое время вспомнила, как должна пахнуть курица!» — говорит Вера

В парке часто проходят ярмарки. На них можно купить домашние продукты. «Тут я спустя долгое время вспомнила, как должна пахнуть курица!» — говорит Вера

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— Единственный минус — здесь нет леса. Тут озера, озера, озера и степи. Зато как в сафари-парке! Здесь лебеди, косули, журавли ходят прямо по поселку. Как поросята — ходят и пасутся. Летом тут чистота. Здесь есть всё: «Монетки», «Магниты», кинотеатр и даже бассейн. Ни одного пьяного не увидела. Для меня это было открытие. Здесь есть проблемы с работой. Учителя английского языка в принципе всегда были востребованы. Вот и в селе их сильно не хватает, — отмечает Вера.

Если Вере хочется отдохнуть, то она едет в Казанку с подружками. Вместе они любят гулять в центральном парке — это самое популярное и красивое место.

За деревьями спряталась детская площадка<nobr class="_"> </nobr>

За деревьями спряталась детская площадка

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— Тут даже есть музей! И парк очень симпатичный. Приходим сюда прогуляться. Хорошие магазины встречаются, люди держат собственный бизнес. Я познакомилась с девушкой, у нее тут магазин одежды. Она возит неплохие вещи. Одеться можно достойно. Раза три в месяц я все-таки езжу в Тюмень. Скоро стану бабушкой, — делится учительница.

В родной школе министра высшего образования. Тут мраморный пол, огромный телевизор в коридоре и библиотека за миллион


Рабочий день в селе ничем не отличается от города. Вера встает в 6 утра, собирается и сразу идет на работу. Возле дома ее ждет школьный автобус — он помогает добраться до школы в Гагарье.

— Работа в школе на селе и в городе — одно и то же. Ты встаешь в 6 часов утра и бежишь на работу. Я работаю в двух филиалах. В новоселезнёвском и гагарьевском. Нагрузка на два корпуса для учителя-стажера у меня небольшая. Всего лишь 27 часов. Зарплата — не сказала бы, что чем-то от города отличается.

Во время нашего визита в школе был карантин. Дети учились дистанционно

Во время нашего визита в школе был карантин. Дети учились дистанционно

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Сначала мы идем в новоселезнёвскую школу. Снаружи она обычная деревенская: фасад выложен бело-красным кирпичом в самый примитивный узор, вокруг простенький заборчик, старенькая детская площадка. Заходим внутрь. На входе электронная система пропускного контроля. Белый мраморный пол и огромный плазменный телевизор вызывают удивление. Но это еще не всё.

Вся школа выглядит очень современно и опрятно

Вся школа выглядит очень современно и опрятно

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— Когда ехала сюда, то представляла, что коллеги мои будут а-ля бабушки в платочках, в очечках, с шалью на плечах. Приезжаю сюда и вижу: светлая огромная школа, как городская, белый мраморный пол, стоит директор — современная женщина. Коллеги стоят. С прическами, маникюром, на каблуках. Это меня шокировало. И то же самое было в ильинской школе.

Подружка Веры в селе, помимо учительской работы, занимается предпринимательством. В Новоселезнёво у нее есть своя школа английского

Подружка Веры в селе, помимо учительской работы, занимается предпринимательством. В Новоселезнёво у нее есть своя школа английского

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Поднимаемся на второй этаж. На стене висят «Гордости школы». Среди небольших портретов, высоко посередине, есть лицо, знакомое тюменцам: Валерий Николаевич Фальков. Оказалось, что министр высшего образования и науки окончил новоселезнёвскую школу. Недавно при его поддержке здесь появилась новая библиотека, классы с современным оборудованием. Учителя говорят, что известный ученик время от времени старается помогать своей школе.

Гордость нашей области смотрит на вас из первого верхнего ряда. Он прямо посередине

Гордость нашей области смотрит на вас из первого верхнего ряда. Он прямо посередине

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«Он выделялся среди остальных учеников, был активный и инициативный. У них был очень хороший и дружный класс», — рассказывает про Фалькова директор

«Он выделялся среди остальных учеников, был активный и инициативный. У них был очень хороший и дружный класс», — рассказывает про Фалькова директор

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— Хорошее оснащение здесь. Во многих классах есть передвижные экраны. Есть еще передвижной компьютерный класс. То есть планшеты раздаются ребятам и ведутся онлайн-уроки на каких-то платформах. Когда я работала в вечерней школе, у нас не было ни планшетов, ни президентской библиотеки. Это инициатива Елены Анатольевны, — говорит учительница.

В каждом кабинете здесь новенькие парты, ноутбуки, мониторы. Директор говорит: «Просто мы знаем, куда нужно направлять финансирование»

В каждом кабинете здесь новенькие парты, ноутбуки, мониторы. Директор говорит: «Просто мы знаем, куда нужно направлять финансирование»

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Президентская библиотека появилась благодаря Фалькову. Благодарный ученик выделил на ее создание около миллиона рублей. Сейчас она закрыта, потому что все дети учатся дома

Президентская библиотека появилась благодаря Фалькову. Благодарный ученик выделил на ее создание около миллиона рублей. Сейчас она закрыта, потому что все дети учатся дома

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Кажется, не во всех городских школах может быть такая приятная обстановка

Кажется, не во всех городских школах может быть такая приятная обстановка

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— Ученики отличаются от городских, они больше замотивированы в обучении. Если сравнивать наши тюменские лицеи, там сильные ребята, вот и здесь по уровню знаний ученики не отстают. Когда я работала в вечерней школе, слово «домашнее задание» отсутствовало, здесь — нет. Все приходят с домашним заданием, дисциплинированы. Родители очень заинтересованы в обучении своих детей.

Крошечная школа в Гагарье: в ней спортивное оборудование полувековой давности, но есть электронные планшеты

Раз в неделю Вера ездит в Гагарье. В соседнем поселке она учит английскому детей с 1-го по 4-й класс. В гагарьевской школе, в отличие от новоселезнёвской, нет модных турникетов, президентской библиотеки и даже актового зала. Тут сельский уют чувствуется на максимум. В школе скрипучий деревянный пол, в коридорах обои и есть фитнес-зал, в котором занимался еще охранник. Он окончил эту школу тридцать лет назад.

Часть школы выделена под детский сад

Часть школы выделена под детский сад

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— В гагарской школе у меня 4 класса по 7–8 человек. Здесь очень уютно, мне нравится. Зарплаты у учителей совсем небольшие. Детей-то меньше занимается здесь. Тут в каждом классе есть компьютеры для учителей, электронные планшеты, — рассказывает Вера.

Мужчина в этой школе окончил 8 классов, а сейчас работает здесь охранником

Мужчина в этой школе окончил 8 классов, а сейчас работает здесь охранником

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Здесь деревянные двери чередуются с пластиковыми. Некоторые стены выкрашены в синий, а на некоторых — еще советские обои. Такая обстановка делает школу по-домашнему уютной

Здесь деревянные двери чередуются с пластиковыми. Некоторые стены выкрашены в синий, а на некоторых — еще советские обои. Такая обстановка делает школу по-домашнему уютной

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Так выглядит учительская

Так выглядит учительская

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— В город-то мечтаю переехать, но денег нет. У нас район очень ухоженный, красивый. Школа простенькая и чистенькая. Я в этой школе учился, эту школу окончил, в этой школе работаю. У нас здесь школа, садик, почта, клуб и библиотека. А вот почему всё вместе находится? Я не знаю. Может быть, когда-то внимания не уделяли, — говорит охранник.

А это тренажерный зал. Здесь у детей проходят уроки физкультуры

А это тренажерный зал. Здесь у детей проходят уроки физкультуры

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Мы выходим из школы. Вера торопится на работу. Впереди у нее планерка, проверка домашних заданий, репетиторство. Хоть учительская рутина в селе ничем не отличается от городской, педагог в Новоселезнёво оставаться пока не решается. В планах у нее купить машину, чтобы было удобнее перемещаться из поселка в поселок, и подготовка к рождению внучки.

Как будет существовать школа без учителя английского, пока задумываться рано. Проблема нехватки педагогов в российских глубинках остается актуальной и с каждым годом становится всё острее.

Селу не хватает учителей


Учителей в Тюменской области не хватает постоянно. Впрочем, как и по всей стране. В деревнях молодежь задерживаться не хочет, а переезжать туда даже за миллион желающие находятся с трудом. Мало того, некоторые уезжают из глубинки, не отработав 5 лет по контракту. Их не останавливает и то, что все деньги государству придется возместить. На сегодняшний день особенно востребованы учителя иностранного, математики и литературы.

По разным оценкам, кадровый дефицит в сфере школьного образования страны составляет 250 тысяч человек. В регионах лишь порядка 10–20% выпускников профильных институтов остаются в профессии, остальных отпугивают маленькие зарплаты, непонимание коллектива и пристальное внимание родителей.

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