Миллион, бесплатное жилье и одиночество. Как учитель английского из-за кредитов уехала в село на границу с Казахстаном

Мы выходим из школы. Вера торопится на работу. Впереди у нее планерка, проверка домашних заданий, репетиторство. Хоть учительская рутина в селе ничем не отличается от городской, педагог в Новоселезнёво оставаться пока не решается. В планах у нее купить машину, чтобы было удобнее перемещаться из поселка в поселок, и подготовка к рождению внучки.

Как будет существовать школа без учителя английского, пока задумываться рано. Проблема нехватки педагогов в российских глубинках остается актуальной и с каждым годом становится всё острее.

Селу не хватает учителей

Учителей в Тюменской области не хватает постоянно. Впрочем, как и по всей стране. В деревнях молодежь задерживаться не хочет, а переезжать туда даже за миллион желающие находятся с трудом. Мало того, некоторые уезжают из глубинки, не отработав 5 лет по контракту. Их не останавливает и то, что все деньги государству придется возместить. На сегодняшний день особенно востребованы учителя иностранного, математики и литературы.

По разным оценкам, кадровый дефицит в сфере школьного образования страны составляет 250 тысяч человек. В регионах лишь порядка 10–20% выпускников профильных институтов остаются в профессии, остальных отпугивают маленькие зарплаты, непонимание коллектива и пристальное внимание родителей.