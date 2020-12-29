Минпросвещения рекомендовало сделать 30 и 31 декабря выходными для учителей. Рассказываем, как будет в НСО

Новосибирские школы решают, делать ли выходными 30 и 31 декабря
Министр просвещения России рекомендовал сделать для учителей выходными
— Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать
Министр Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, что не будет лично готовить обращение в школы.
— Письмо никакое готовить я не буду. Этот вопрос остается на усмотрении школ. Как у них каникулы начнутся, так они учителей и распустят. Всё зависит от их учебных планов. Некоторые школы уже сегодня ушли на каникулы, — рассказал корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Неделю назад Министерство образования Новосибирской области разослало в школы официальное письмо с рекомендацией продлить зимние каникулы до