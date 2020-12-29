29 декабря вторник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 8/10
usd 73.72
eur 90.13
Тема дняКак вырастут (или упадут) цены на жилье в 2021-м

Все новости

Все новости

Минпросвещения рекомендовало сделать 30 и 31 декабря выходными для учителей. Рассказываем, как будет в НСО

Некоторые школы ушли на каникулы уже сейчас

1 011
13Обсудить

Поделиться

Все образовательные организации будут ориентироваться на свой учебный план

Все образовательные организации будут ориентироваться на свой учебный план

Поделиться

Новосибирские школы решают, делать ли выходными 30 и 31 декабря

Министр просвещения России рекомендовал сделать для учителей выходными 30 и 31 декабря — в Новосибирской области это решение оставили на усмотрение школ.

— Я прошу найти возможность руководителям региональных органов управления образованием сделать 30 и 31 декабря нерабочими днями для педагогов, сохранив при этом все обязательства по оплате труда, — цитирует Сергея Кравцова телеграм-канал Минпросвещения «Большая перемена».

Министр Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, что не будет лично готовить обращение в школы.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

— Письмо никакое готовить я не буду. Этот вопрос остается на усмотрении школ. Как у них каникулы начнутся, так они учителей и распустят. Всё зависит от их учебных планов. Некоторые школы уже сегодня ушли на каникулы, — рассказал корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Неделю назад Министерство образования Новосибирской области разослало в школы официальное письмо с рекомендацией продлить зимние каникулы до 17 января из-за распространения коронавируса.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

31 декабрявыходной 31 декабряканикулышколы
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...