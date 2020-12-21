Школа стала для родителей «камерой хранения» детей, теперь ее забрали. Колонка учителя

Что, мягко говоря, трудно для обычного российского ребенка, самостоятельностью не наделенного и оттого гораздо более инфантильного, чем его сверстник двадцатью, тридцатью, сорока годами раньше.

Учитель вообще живет между многими молотами и наковальней. С одной стороны, в разы увеличено количество отчетности. Если раньше ты посещал один-два обязательных курса повышения квалификации в год и тебе это нравилось и было полезно, то теперь каждая структура, считающая, что она имеет право преподавать, трижды в неделю проводит вебинары для учителей, на которых с разной степенью обязательности учитель должен присутствовать. Правда, как правило, авторы всех этих важных и нужных вебинаров слабо себе представляют специфику учительского труда. И, что не менее важно, время работы учителя. Потому что вебинары, начинающиеся раньше трех-четырех часов дня, напрямую отнимают время от образовательного процесса. А если учитель работает во вторую смену?

Вот потому и растет учительское раздражение на растущие как грибы после дождя вебинары от кого угодно. Во-вторых, учитель находится под постоянным прессом родительского недовольства. Потому что учитель ближе всех, до него можно дотянуться, нахамить, обвинить во всех проблемах образования. В-третьих, учитель, так же, как и дети с родителями, брошен с привычной лодки очного образования в пучину дистанта: чем пользоваться, какие ресурсы полезны, как сделать так, чтобы всем было хорошо? Учитель ровно так же, как и дети с родителями, пока судорожно машет руками и ногами, пытаясь не захлебнуться.