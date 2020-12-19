«Расслабился в любимом садике». Родители пожаловались на пьяного повара частного детсада в центре Новосибирска

— На часах было где-то 17:30. Дети должны были в пять садиться за стол, ужинать, но оказалось, что их не покормили. Повар веселился, ходил, со всеми играл. К одному папе подошёл и попытался объяснить, как сына надо одевать, потому что папа якобы ничего не понимает… А ребёнок перепугался и начал истерить, — рассказала НГС одна из мам.

После того, как информация о пьяном поваре попала в родительский чат WhatsApp, сотрудники детсада стали оправдывать своего коллегу.



— Одна из нянечек написала сразу: «Вы вообще о чём?». Более того, никто вину не признал, никто не извинился.



Родители показали НГС скриншоты всей переписки в чате, где можно прочитать, например, такое сообщение одного из воспитателей:



«Владимир Константинович не такой человек, как он тут нам всем заявил о себе!!! Вернулся из командировки, заработал дополнительные деньги и для нашего сада в том числе. Отремонтировал видеонаблюдение, освещение! Готовит для наших деток со всеми требованиями родителей еду! Но и не простительно, не рассчитал свои силы, расслабившись в любимом садике! Все ребята его любят!».

