«Расслабился в любимом садике». Родители пожаловались на пьяного повара частного детсада в центре Новосибирска

Сотрудник частного детсада Новосибирска пришел пьяным на работу
В Новосибирске родители пришли за детьми, которые ходят в частный детский сад «Город детства», и обнаружили пьяного повара — мужчина общался с малышами и пытался шутить с их мамами и папами. Позже этот инцидент обсудили в родительском чате. Сотрудники детсада начали защищать повара, объясняя, что он вернулся из командировки и позволил себе расслабиться. А сам виновник происшествия записал и отправил родителям голосовое сообщение, в котором сообщил, что никого в садике не держит (выяснилось, что повар — муж директора). Корреспондент НГС поговорил со всеми сторонами конфликта.
— На часах было где-то 17:30. Дети должны были в пять садиться за стол, ужинать, но оказалось, что их не покормили. Повар веселился, ходил, со всеми играл. К одному папе подошёл и попытался объяснить, как сына надо одевать, потому что папа якобы ничего не понимает… А ребёнок перепугался и начал истерить, — рассказала НГС одна из мам.
После того, как информация о пьяном поваре попала в родительский чат WhatsApp, сотрудники детсада стали оправдывать своего коллегу.
— Одна из нянечек написала сразу: «Вы вообще о чём?». Более того, никто вину не признал, никто не извинился.
Родители показали НГС скриншоты всей переписки в чате, где можно прочитать, например, такое сообщение одного из воспитателей:
«Владимир Константинович не такой человек, как он тут нам всем заявил о себе!!! Вернулся из командировки, заработал дополнительные деньги и для нашего сада в том числе. Отремонтировал видеонаблюдение, освещение! Готовит для наших деток со всеми требованиями родителей еду! Но и не простительно, не рассчитал свои силы, расслабившись в любимом садике! Все ребята его любят!».
Это сообщение в защиту Владимира Егорова — повара и мужа руководителя детсада — появилось после того, как мужчина отправил в чат голосовое сообщение со словами, что никого тут не держат.
После этого руководитель детсада Ольга Егорова удалила своего мужа из чата, а через некоторое время ограничила остальным участникам возможность оставлять сообщения.
Родители утверждают, что камера видеонаблюдения с трансляцией в интернет, чтобы родители могли следить за происходящим, в тот день не работала.
— Мне страшно, а если он там постоянно пьёт? Ведь воспитательница такое сообщение оставила: что он в любимом саду немного отдохнул и перебрал. Мне вот интересно, он пил при детях? — недоумевает ещё одна мама.
Корреспондент НГС дозвонился до директора детсада Ольги Егоровой. Она не стала отрицать инцидент, но почему-то решила, что звонок журналиста — чей-то заказ:
— Ни на какой работе, естественно, нельзя быть в подобающем виде, но все воспитатели и весь персонал, который отвечает за детей, были в идеальном состоянии. За детьми был прекрасный присмотр — все дети были счастливы. Естественно, пострадать в общении вообще никто не мог… Это ненормально, да. Но у него уже был закончен рабочий день. К сожалению, он не успел уйти. Да, такое неправильно… Неправильно он поступил, но присмотр за детьми — это не его работа. Он совершенно в отдельном месте, кухня не в игровой, как сами понимаете.
После этого директор стала выяснять, кто рассказал о ЧП:
— Я же отвечаю за всех людей: кто работает, кто ходит в садик. Значит, это моё дело, да? А раз это моё дело, значит, мне решать, кто ходит, кто — нет. У нас договор о неразглашении гадостей. Так и написано в договоре, что я о них ничего плохого не говорю, что они обо мне ничего плохого не говорят. Договор не выдержан, значит, они — уходят.
В конце разговора директор детсада сообщила, что муж её больше там не будет работать — она найдёт нового повара. Корреспондент НГС попытался дозвониться до самого Владимира, но его телефон был выключен.
Месяц пребывания в «Городе детства» стоит 18 тысяч рублей. За эту сумму ребёнок в течение дня находится под присмотром двух-трёх воспитательниц — нянечек. В детсад ходят около десяти человек.
По данным системы «Контур.Фокус», директор и хозяйка частного детсада «Города детства» Ольга Егорова является индивидуальным предпринимателем с правом предоставлять услуги по дневному уходу за детьми. Ранее она была индивидуальным предпринимателем и осуществляла торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.
По словам родителей, Егоровы руководят «Городом детства» примерно полтора года: до этого здесь были другие владельцы. Это подтвердила и сама Ольга Егорова. На «Флампе» у «Города детства» с лета 2019 года стоит один положительный отзыв:
«Отличный детский сад! Отличные педагоги и няничка, всё специалисты своего дела. Строго следят за качеством питания, спасибо большое повару! Также спасибо приходящим педагогам: музыки, логопеду, музыкальной физкультуре и педиатру. Рекомендую всем!», — написал мужчина под ником Владимир Егоров.
В ноябре НГС рассказал историю, которая произошла в другом частном детском саду: мама двойняшек заявила в полицию об издевательствах над её детьми.