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Мэрия Новосибирска назвала школы и детсады, которые достроят в следующем году. Где они находятся

Туда смогут ходить 3555 детей

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Новые школы появятся в трех районах города

Новые школы появятся в трех районах города

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Три школы и два детских сада достроят в Новосибирске в 2021 году

В 2021 году в Новосибирске планируют достроить школы в Советском, Октябрьском и Калининском районах, а также детские сады в жилмассивах «Восход» и «Северо-Чемской». В эти школы смогут ходить 3025 детей, в сады — 530.

В Советском районе закончат работы по строительству нового здания гимназии № 3 на Детском проезде, 10, в Октябрьском — на улице Большевистской в ЖК «Европейский берег». Каждое из них рассчитано на 1100 учеников. В школе на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники» смогут учиться 825 школьников. Детские сады на улицах 9 Ноября в жилмассиве «Восход» и Виктора Шевелёва в «Южно-Чемском» рассчитаны на 265 воспитанников.

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— Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию школ по проезду Детскому, 10 и по улице Михаила Немыткина — декабрь 2021 года, школы по улице Большевистской — 2-й квартал 2021 года. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию детских садов-яслей — сентябрь 2021 года, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Новые организации смогут принять детей после того, как пройдут необходимые проверки и получат разрешение на работу.

В этом году детский сад открыли на улице Авиастроителей, его построили на месте трех других. Также новое здание появилось в «Европейском береге».

В конце ноября стало известно, как пройдут детские новогодние утренники в этом году. Почитайте о том, как на них повлияла пандемия.

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