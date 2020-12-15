Мэрия Новосибирска назвала школы и детсады, которые достроят в следующем году. Где они находятся

Три школы и два детских сада достроят в Новосибирске в 2021 году
В 2021 году в Новосибирске планируют достроить школы в Советском, Октябрьском и Калининском районах, а также детские сады в жилмассивах «Восход» и «Северо-Чемской». В эти школы смогут ходить 3025 детей, в сады — 530.
В Советском районе закончат работы по строительству нового здания гимназии
— Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию школ по проезду
Новые организации смогут принять детей после того, как пройдут необходимые проверки и получат разрешение на работу.
В этом году детский сад открыли на улице Авиастроителей, его построили на месте трех других. Также новое здание появилось в «Европейском береге».
В конце ноября стало известно, как пройдут детские новогодние утренники в этом году. Почитайте о том, как на них повлияла пандемия.