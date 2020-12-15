Мэрия Новосибирска назвала школы и детсады, которые достроят в следующем году. Где они находятся

В 2021 году в Новосибирске планируют достроить школы в Советском, Октябрьском и Калининском районах, а также детские сады в жилмассивах «Восход» и «Северо-Чемской». В эти школы смогут ходить 3025 детей, в сады — 530.



В Советском районе закончат работы по строительству нового здания гимназии № 3 на Детском проезде, 10 , в Октябрьском — на улице Большевистской в ЖК «Европейский берег». Каждое из них рассчитано на 1100 учеников. В школе на улице Михаила Немыткина в жилмассиве «Родники» смогут учиться 825 школьников. Детские сады на улицах 9 Ноября в жилмассиве «Восход» и Виктора Шевелёва в «Южно-Чемском» рассчитаны на 265 воспитанников.