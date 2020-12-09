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19 классов в Новосибирской области закрыли на карантин по коронавирусу

В министерстве рассказали, сколько школьников, детсадовцев и педагогов болеет. Публикуем цифры

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На больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 6,5% педагогических работников

На больничном (ОРВИ, COVID-19 и другие заболевания) находятся около 6,5% педагогических работников

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В Новосибирской области на карантин закрыли 19 классов

В Новосибирской области сейчас болеют коронавирусом 133 школьника и педагога. Всего, как сообщил на встрече с журналистами министр образования региона Сергей Федорчук, на карантин по ковиду закрыто 19 классов.

— В школах у нас на контроле 133 заболевших, 61 ребенок и 72 работника образовательных организаций. В детсадах 78 человек — 16 детей и 62 работника. 53 — в организациях средне-профессионального образования, это 25 работников и 28 студентов. Что касается высшей школы — 68 преподавателей и 130 студентов. На карантине по ковиду у нас 19 классов в разных образовательных организациях. Что касается ОРВИ, то полностью закрытых учреждений у нас нет. На частичном закрытии 15 школ и 54 дошкольные образовательные организации, — рассказал Сергей Федорчук.

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Министр напомнил, что с 11 декабря все школьники вернутся к очному обучению. Это не касается студентов колледжей и вузов — они продолжат учиться дистанционно.

Кроме того, школьникам продлили новогодние каникулы. Новости про продление каникул и выход на очное обучение вызвали бурную реакцию новосибирских родителей. Многие недоумевают и протестуют, но есть и те, кто искренне рад таким переменам. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые интересные мнения.

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карантиншколыкоронавирус в Новосибирске
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