19 классов в Новосибирской области закрыли на карантин по коронавирусу

В Новосибирской области на карантин закрыли 19 классов
В Новосибирской области сейчас болеют коронавирусом 133 школьника и педагога. Всего, как сообщил на встрече с журналистами министр образования региона Сергей Федорчук, на карантин по ковиду закрыто 19 классов.
— В школах у нас на контроле 133 заболевших, 61 ребенок и 72 работника образовательных организаций. В детсадах 78
Министр напомнил, что с 11 декабря все школьники вернутся к очному обучению. Это не касается студентов колледжей и
Кроме того, школьникам продлили новогодние каникулы. Новости про продление каникул и выход на очное обучение вызвали бурную реакцию новосибирских родителей. Многие недоумевают и протестуют, но есть и те, кто искренне рад таким переменам. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые интересные мнения.