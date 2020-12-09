19 классов в Новосибирской области закрыли на карантин по коронавирусу

В Новосибирской области сейчас болеют коронавирусом 133 школьника и педагога. Всего, как сообщил на встрече с журналистами министр образования региона Сергей Федорчук, на карантин по ковиду закрыто 19 классов.

— В школах у нас на контроле 133 заболевших, 61 ребенок и 72 работника образовательных организаций. В детсадах 78 человек — 16 детей и 62 работника. 53 — в организациях средне-профессионального образования, это 25 работников и 28 студентов. Что касается высшей школы — 68 преподавателей и 130 студентов. На карантине по ковиду у нас 19 классов в разных образовательных организациях. Что касается ОРВИ, то полностью закрытых учреждений у нас нет. На частичном закрытии 15 школ и 54 дошкольные образовательные организации, — рассказал Сергей Федорчук.