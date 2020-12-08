«У школоты будет траур 11-го числа»: реакция родителей и детей на отмену дистанционки

— Ну то есть снова отсчитываем две недели и... Оп-па! А там праздники и каникулы. Учителя, если что, подлечатся дома. Жаль только, что не все почувствуют запах мандаринок в новогоднюю ночь, — саркастично отмечает Грубас.



— Всё правильно сделали, а то подзадержались на плато, никакого роста нет, нужен прорыв! — грустно шутит пользователь под ником 789456.

Некоторые уверены, что школьники явно не рады этому решению.

— У школоты будет траур 11-го числа, — пишет читатель под ником Qwerty.

Другие возражают этому комментатору: «Лучшая новость за последние 2 месяца».