«У школоты будет траур 11-го числа»: реакция родителей и детей на отмену дистанционки

Новосибирцы высказались об окончании дистанта в школах
С 11 декабря новосибирские школьники, учившиеся дистанционно, вернутся в учебные заведения. Но очное обучение продлится недолго: через пару недель наступят зимние каникулы, которые власти решили продлить до 17 января (родители, крепитесь!). Эти новости стали самыми читаемыми на НГС за последние сутки. Новосибирцы по-разному отреагировали на такие решения региональных властей — многие недоумевают и протестуют, но есть и те, кто искренне рад таким переменам. Мы прочитали все комментарии и выбрали самые интересные мнения.
Часть сибиряков категорически против таких решений. И они подробно объясняют свою позицию.
— Если решили продлить каникулы, значит, есть эпидемия, а если есть эпидемия, то зачем переводить всех детей на очное? Чтобы на праздниках все болели? А если нет эпидемии и всех выводят на очное обучение, тогда зачем продлевать январские каникулы — и так уже отстают от графика за счет продленных весенних каникул. Где логика? — искренне не понимает пользователь под ником fion.
— Пытаюсь постичь логику. Поправьте меня, если я ошибаюсь. 11 декабря все дети выходят в школу, быстренько заражаются ковидом, заражают родителей. Затем на новогодних праздниках все быстренько болеют и потом выходят на работу/учебу, дабы не нарушать рабочий процесс. Как-то так связаны эти две новости? — соглашается с предыдущим оратором сибирячка под ником уже мама.
— Удивительная новость, — резюмирует пользователь с говорящим ником Доколе. — То есть решение о том, что нужно вернуться к очному обучению, принято потому, что заболеваемость среди педагогов снизилась с 10% до 6,5%? И потому что снизилась заболеваемость детей? Вам это ничего не напоминает? Не по такой же причине на фоне летнего снижения заболеваемости было принято решение об очном обучении с 1 сентября? И не это ли решение стало одним из факторов резкого подъема количества заболевших и умерших в октябре и ноябре? Учителя и родственники школьников, не переболевшие ковидом, неужели вам не страшно оказаться среди нуждающихся в неотложной медицинской помощи под бой новогодних курантов? Сколько раз мы всей областью будем наступать на одни и те же грабли и игнорировать не только чужой, но и собственный опыт? С такими решениями впору уже всем петь знаменитую арию «Всегда быть в маске — судьба моя»...
— Тo есть увеличение количества умерших в НСО в ноябре 2020 по сравнению с ноябрем 2019-го на 2,5 тысячи — это зараза поутихла? Тут впору младшие классы на дистант отправлять, но мы идем своим путем. Непродуманные эксперименты с расчетом на авось — наше все, — сокрушается пользователь с многое объясняющим ником сейчас болею.
— Ну то есть снова отсчитываем две недели и... Оп-па! А там праздники и каникулы. Учителя, если что, подлечатся дома. Жаль только, что не все почувствуют запах мандаринок в новогоднюю ночь, — саркастично отмечает Грубас.
— Всё правильно сделали, а то подзадержались на плато, никакого роста нет, нужен прорыв! — грустно шутит пользователь под ником 789456.
Некоторые уверены, что школьники явно не рады этому решению.
— У школоты будет траур 11-го числа, — пишет читатель под ником Qwerty.
Другие возражают этому комментатору: «Лучшая новость за последние 2 месяца».
Но есть и те, кто вздохнул от таких новостей с облегчением, отмечая, что дистанционное обучение никогда не заменит очное.
— Дистанционное обучение не заменит в полной мере очного. На мой взгляд, это преждевременно — переводить всех учеников с дистанта, но Роспотребнадзору виднее, конечно. Думаю, что, если опять количество заболевших будет увеличиваться, дистант снова введут. А вообще для старшеклассников было бы полезно раз в неделю вводить день дистанта, потому что такой способ обучения им необходимо осваивать. Никто не будет на работе им начитывать лекции и вести семинары, придется многому учиться самим по вебинарам, — рассуждает наша читательница под ником Виктория я.
Некоторые родители действительно очень радуются этой новости. Чего только стоит этот комментарий.
— Родительский протест против дистанционки набирает обороты! Услышали нас наконец! Знайте, борьба за наших детей будет продолжаться. Любой здравомыслящий человек понимает, что освоение электронных платформ в школах к коронавирусу не имеет никакого отношения. Всем здравомыслия и здоровья! — пишет пользователь под ником 228742.
— Думаю, больше всего обрадовались родители. Все-таки в школе процесс более организованный, — пишет Альбинос_007.
— Дистанционное обучение — это деградация. С утра до вечера сидеть перед компом, не выходя на свежий воздух, не видясь с друзьями, не гуляя, не общаясь ними. Перечислять долго, — считает Иван 90.
— Ну хоть родителям попроще будет. Многим приходилось контролировать детей, — отмечает Марат.
— Чувствую, будем отмечать этот день как семейный праздник. Дети уже визжат от радости, — делится оптимизмом пользователь под ником Виноградинка.
— Что-то, когда началка вышла очно учиться, никто не выл тут по поводу смертей и ИВЛ всем не пророчил. Полные ТЦ народу тоже никого не смущают. А тут прям конец света. Проплаченные комментарии, чтобы потом был повод всех обратно посадить? Типа сами же хотели? Отстаньте от детей, все должны учиться нормально, а не мучиться на этом псевдообучении. А кто так боится, пожалуйста, на дистант, удаленку, в погреб пожизненно. Никто не мешает, — резко высказывается гость.
А некоторые новосибирцы и не против очного обучения, но просят от властей разумного решения. Или принимают его сами.
— Написали заявление директору, ребенок остается на семейном обучении до конца четверти. Рисковать не будем, — пишет читатель под ником А мы дома остаемся.
— Они бы семьи школьников обеспечили для начала пусть и не проверенной на эффективность, но какой-никакой вакциной. А потом бы уж выпускали на очное обучение, — пишет Slayer.