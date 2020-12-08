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В Новосибирской области школьникам продлили новогодние каникулы

Дети будут отдыхать до 17 января

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Власти считают ситуацию в регионе достаточно стабильной, чтобы дети в третьей четверти смогли учиться очно

Власти считают ситуацию в регионе достаточно стабильной, чтобы дети в третьей четверти смогли учиться очно

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В Новосибирской области решили продлить всем школьникам январские каникулы, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— На заседании штаба было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области — каникулы продлятся до 17 января, — рассказали в пресс-службе.

Также с 11 декабря все школьники в регионе возвращаются к очному обучению.

— Ожидается также, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме, — добавили в правительстве.

На этой неделе с 7 декабря в школы уже вернулись девятиклассники.

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дистанционное обучениеновогодние каникулы
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