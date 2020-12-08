В Новосибирской области школьникам продлили новогодние каникулы

В Новосибирской области решили продлить всем школьникам январские каникулы, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— На заседании штаба было принято решение о продлении новогодних каникул в школах Новосибирской области — каникулы продлятся до 17 января, — рассказали в пресс-службе.
Также с 11 декабря все школьники в регионе возвращаются к очному обучению.
— Ожидается также, что третью четверть все классы также начнут в очном режиме, — добавили в правительстве.
На этой неделе с 7 декабря в школы уже вернулись девятиклассники.