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В Новосибирской области больше 3330 педагогов болеют ОРВИ и коронавирусом

Власти назвали официальные цифры

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В школах Новосибирской области завершилась вторая учебная неделя второй четверти

В школах Новосибирской области завершилась вторая учебная неделя второй четверти

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В Новосибирской области на больничном находятся больше 3330 педагогов образовательных организаций, что составляет 8% от всех педагогов в регионе. Такие цифры озвучили на очередном заседании оперативного штаба НСО. Власти уточнили, что сюда вошли как заболевшие ОРВИ, так и COVID-19. Данные актуальны на 26 ноября.

— Большое количество работников образовательных организаций продолжает болеть, поэтому выбранные формы обучения на территории Новосибирской области позволяют держать ситуацию на контроле с учетом санитарно-эпидемиологических требований, — заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

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Две недели назад в мэрии Новосибирска сообщили, что на больничном находятся больше 2500 педагогов — свыше 10% от всего штата.

О продлении учебного года в школах НСО ранее рассказал министр регионального образования.

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