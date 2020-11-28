В Новосибирской области больше 3330 педагогов болеют ОРВИ и коронавирусом

В Новосибирской области на больничном находятся больше 3330 педагогов образовательных организаций, что составляет 8% от всех педагогов в регионе. Такие цифры озвучили на очередном заседании оперативного штаба НСО. Власти уточнили, что сюда вошли как заболевшие ОРВИ, так и COVID-19. Данные актуальны на 26 ноября.

— Большое количество работников образовательных организаций продолжает болеть, поэтому выбранные формы обучения на территории Новосибирской области позволяют держать ситуацию на контроле с учетом санитарно-эпидемиологических требований, — заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.