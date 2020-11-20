20 ноября пятница
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 76.26
eur 90.35

Все новости

Все новости

Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли на четыре месяца из-за коронавируса

А итоговое собеседование в 9-х классах пройдет дистанционно

1 010
33Обсудить

Поделиться

Зачет&nbsp;за сочинение для выпускников 11-х классов — это допуск к ЕГЭ

Зачет за сочинение для выпускников 11-х классов — это допуск к ЕГЭ

Поделиться

Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов, которое должно было состояться 2 декабря этого года, перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Точная дата пока не называется, но пресс-служба Рособрнадзора говорит, что оно пройдет не раньше 5 апреля 2021 года.

Решение о переносе даты написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов согласовали Рособрнадзор и Минпросвещения и одобрили на заседании оперштаба.

— Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года, — говорится в сообщении Рособрнадзора.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Если неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится, то, по решению региональных властей, собеседование проведут в указанные сроки, но дистанционно.

В ближайшее время Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят необходимые документы.

Напомним, что успешное написание итогового сочинения для выпускников 11-х классов является допуском к ЕГЭ. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ЕГЭвыпускные экзаменысочинениешколакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (33)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...