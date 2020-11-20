Итоговое сочинение в 11-х классах перенесли на четыре месяца из-за коронавируса

Итоговое сочинение для выпускников 11-х классов, которое должно было состояться 2 декабря этого года, перенесли из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Точная дата пока не называется, но пресс-служба Рособрнадзора говорит, что оно пройдет не раньше 5 апреля 2021 года.
Решение о переносе даты написания итогового сочинения для выпускников 11-х классов согласовали Рособрнадзор и Минпросвещения и одобрили на заседании оперштаба.
— Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года, — говорится в сообщении Рособрнадзора.
Если неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сохранится, то, по решению региональных властей, собеседование проведут в указанные сроки, но дистанционно.
В ближайшее время Минпросвещения и Рособрнадзор подготовят необходимые документы.
Напомним, что успешное написание итогового сочинения для выпускников 11-х классов является допуском к ЕГЭ. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.