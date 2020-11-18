Когда новосибирским школьникам начнут выдавать сухие пайки — рассказывает министр

Новосибирским школьникам, которые учатся на дистанционке, сухие пайки начнут выдавать в конце ноября. Такое решение приняли в связи с тем, что в продуктовые наборы входит эквивалент того питания, который ребенок получил бы в школе.

— Пайки будут выдаваться. Муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, когда они их начнут выдавать. Я не вижу смысла выдавать их с первого дня по одной простой причине: есть стоимость питания ребенка в день, и мы выдаем эквивалент этого питания в субпродуктах. Мы ориентировали муниципалитеты на конец ноября, чтобы они выдали эти пайки за две недели, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время брифинга 18 ноября.

