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Когда новосибирским школьникам начнут выдавать сухие пайки — рассказывает министр

Сухпайки положены детям с ОВЗ, а также тем, кто живет в малоимущих и многодетных семьях

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Тех детей, которые продолжают учиться очно, будут кормить в столовых

Тех детей, которые продолжают учиться очно, будут кормить в столовых

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Новосибирским школьникам начнут выдавать сухие пайки в ноябре

Новосибирским школьникам, которые учатся на дистанционке, сухие пайки начнут выдавать в конце ноября. Такое решение приняли в связи с тем, что в продуктовые наборы входит эквивалент того питания, который ребенок получил бы в школе.

— Пайки будут выдаваться. Муниципалитеты будут принимать решения самостоятельно, когда они их начнут выдавать. Я не вижу смысла выдавать их с первого дня по одной простой причине: есть стоимость питания ребенка в день, и мы выдаем эквивалент этого питания в субпродуктах. Мы ориентировали муниципалитеты на конец ноября, чтобы они выдали эти пайки за две недели, — рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время брифинга 18 ноября.

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Стоимость пайков для детей с ограниченными возможностями здоровья составляет 123 рубля в день, для детей из многодетных и малоимущих семей — 60 рублей. В наборы будут входить крупы, консервы и другие продукты.

Ранее НГС рассказывал, чем кормят детей в новосибирских школах. Мы собрали фотографии обедов, которые присылали родители.

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