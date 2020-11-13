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Что делать родителям, которые не хотят для ребёнка дистанта — в Минобре назвали вариант

Министр образования НСО Сергей Федорчук рассказал об альтернативе для родителей

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С понедельника начнётся вторая четверть и в очном формате будут учится только 1–5 и 11 классы, малокомплектные и коррекционные школы

С понедельника начнётся вторая четверть и в очном формате будут учится только 1–5 и 11 классы, малокомплектные и коррекционные школы

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В Новосибирской области родители школьников, которых не устраивает дистанционное обучение, могут перевести детей на семейный формат. Об этом сегодня рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире нашего Instagram.

С понедельника начнётся вторая четверть и в очном формате будут учиться 1–5 и 11 классы, малокомплектные и коррекционные школы. Всех остальных отправляют на дистанционное обучение.

Вернуть ребенка из других классов на очный формат невозможно. Но у родителей остаётся другой вариант.

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— Семейное обучение. В этом случае родители сами организовывают учебный процесс ребенка. Школа отвечает только за аттестацию, — объяснил Сергей Федорчук.

В Новосибирской области между первой и второй четвертями из-за коронавируса школьники отдыхали на неделю больше, чем положено. Из-за этого ученикам могут сократить другие каникулы.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сегодня отвечал на вопросы о дистанте в прямом эфире нашего Instagram. Текстовую трансляцию можно почитать здесь. Также он подтвердил, что власти региона собираются возобновить выдачу продуктовых наборов школьникам, находящимся на дистанционном обучении.

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дистанционное обучениешкола
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