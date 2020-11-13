Что делать родителям, которые не хотят для ребёнка дистанта — в Минобре назвали вариант

В Новосибирской области родители школьников, которых не устраивает дистанционное обучение, могут перевести детей на семейный формат. Об этом сегодня рассказал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук в прямом эфире нашего Instagram.

С понедельника начнётся вторая четверть и в очном формате будут учиться 1–5 и 11 классы, малокомплектные и коррекционные школы. Всех остальных отправляют на дистанционное обучение.



Вернуть ребенка из других классов на очный формат невозможно. Но у родителей остаётся другой вариант.