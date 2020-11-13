Сократят ли школьникам летние каникулы из-за длинного осеннего отдыха — отвечает министр образования

В Новосибирской области между первой и второй четвертями из-за коронавируса школьники отдыхали на неделю больше, чем положено. Из-за этого ученикам могут сократить другие каникулы.

— Могут и сократить каникулы потом. По закону об образовании школа может планировать это сама. У нас каникулярное время определяет образовательная организация. В зависимости от того, сколько учебных дней нужно для освоения материала, распределяются каникулы. Поэтому школа может сократить осенние или летние каникулы. Она определяет это сама, на педсовете, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.