13 ноября пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 7/10
usd 77.11
eur 90.81
Тема дняСамолет выкатился за пределы взлетной полосы

Все новости

Все новости

Сократят ли школьникам летние каникулы из-за длинного осеннего отдыха — отвечает министр образования

Каждая школа будет принимать решение индивидуально

1 794
31Обсудить

Поделиться

Если дети не успеют освоить программу, то им придется учиться дольше

Если дети не успеют освоить программу, то им придется учиться дольше

Поделиться

Новосибирским школьникам могут сократить летние каникулы

В Новосибирской области между первой и второй четвертями из-за коронавируса школьники отдыхали на неделю больше, чем положено. Из-за этого ученикам могут сократить другие каникулы.

— Могут и сократить каникулы потом. По закону об образовании школа может планировать это сама. У нас каникулярное время определяет образовательная организация. В зависимости от того, сколько учебных дней нужно для освоения материала, распределяются каникулы. Поэтому школа может сократить осенние или летние каникулы. Она определяет это сама, на педсовете, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Все зависит от того, успеют ли дети пройти программу, поэтому из-за длинных осенних каникул дети с большой долей вероятности будут меньше отдыхать или весной, или летом.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечал на вопросы о дистанте в прямом эфире нашего Instagram. Текстовую трансляцию можно почитать здесь. Также он подтвердил, что власти региона собираются возобновить выдачу продуктовых наборов школьникам, находящимся на дистанционном обучении.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

каникулышкола
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (31)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...