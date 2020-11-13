Сократят ли школьникам летние каникулы из-за длинного осеннего отдыха — отвечает министр образования

Новосибирским школьникам могут сократить летние каникулы
В Новосибирской области между первой и второй четвертями из-за коронавируса школьники отдыхали на неделю больше, чем положено. Из-за этого ученикам могут сократить другие каникулы.
— Могут и сократить каникулы потом. По закону об образовании школа может планировать это сама. У нас каникулярное время определяет образовательная организация. В зависимости от того, сколько учебных дней нужно для освоения материала, распределяются каникулы. Поэтому школа может сократить осенние или летние каникулы. Она определяет это сама, на педсовете, — объяснил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Все зависит от того, успеют ли дети пройти программу, поэтому из-за длинных осенних каникул дети с большой долей вероятности будут меньше отдыхать или весной, или летом.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отвечал на вопросы о дистанте в прямом эфире нашего Instagram. Текстовую трансляцию можно почитать здесь. Также он подтвердил, что власти региона собираются возобновить выдачу продуктовых наборов школьникам, находящимся на дистанционном обучении.