Что будет со школьниками в понедельник? Можно ли перейти с очного обучения на дистант по желанию? Отвечает министр образования (онлайн-трансляция)

— Уважаемые друзья, я извиняюсь за то, что мы снова говорим на эту тему. Мне лично хотелось бы, чтобы дети всегда учились очно. Мое личное мнение: в нормальных условиях дети должны ходить в школу. Понятно, что это влияет и на качество обучения. Но самое главное — это социализация. На дистанте это сделать трудно. Второе — это терпение. Я уверяю, что большинство педагогов и директоров ориентированы на то, чтобы найти компромисс с родителями. Третье — давайте подумаем о безопасности наших детей и учителей, — подытожил Сергей Федорчук.
На этом мы завершаем прямой эфир. Спасибо, что были с нами.
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Коллежди обучаются дистанционно с 26 октября.
Со 2 ноября 2-3 те, кому необходимо проходить практику, учаться в смешанной форме.
4 курсы учаться очно.
В вузах дистанционно обучается примерно 2/3, остальные на смешанной форме.
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Если у ребенка нет техники для дистанционного обучения, можно обратиться к руководству школы. Если руководство не идет навстречу, можно обратиться в оперативный штаб Министерства образования.
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— Техническая готовность школ к дистанту намного лучше, чем весной. Это тысячи компьютеров, ноутбуков, — говорит Федорчук.
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Нужно ли надевать маску в классе ребенку?
— Я бы рекомендовал родителям, если им важно, школа не запрещает, дети могут находиться в маске на уроке. Но тех, кто не хочет находиться в маске, невозможно заставить. В классе можно находиться без маски, — объяснил Федорчук.
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Детей вернут в школы только когда заболеваемость начнет спадать.
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Сухпайки школьникам льготных категорий начнут выдавать к концу ноября. Сухпайки будут выдавать только учениках 6-11 классов.
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Что делать, если не устраивает дистант?
Семейное обучение. В этом случае родители сами организовывают учебный процесс ребенка. Школа отвечает только за аттестацию, объясняет Федорчук.
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Могут ли сократить летние каникулы за счет увеличения осенних
— Могут и отнять. По Закону об образовании. Образовательная организация эту вещь может планировать сама. У нас каникулярное время определяет образовательная организация. Есть расчасовка по каждой параллели. В зависимости от того, сколько учебных дней нужно для освоения материала, распределяться каникулы. Поэтому школа может сократить осенние или летние каникулы. Она определяет это сама, на педсовете, — объяснил Сергей Федорчук.
Все зависит от того, успеют ли дети пройти программу.
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К концу первой четверти заболеваемость в некоторых школах была 40%. Болели не только дети, но и учителя. В этой ситуации, считает, Сергей Федорчук, помогло продление каникул.
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Возможно ли выведение класса на очное обучение по общему заявлению родителей?
Нет.
А вот наоборот можно. Если у родителей есть желание перевести ребенка на дистант, то при возможности это организовать — это возможно.
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Расписание придется скорректировать с учетом дистанционных и очных уроков.
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Кружки и секции работают в прежнем режиме.
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Что делать с физкультурой, музыкой и рисованием?
Там, где возможно организовать — сделать это.
Там, где такой возможности нет — зачесть предмет через доклады и рефераты.
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— Родителям рекомендую относиться ко всему спокойнее и поступать конструктивно. Школам тоже тяжело [на дистанционном обучении], — объясняет Федорчук.
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Так как в этот раз количество обучающихся будет меньше, чем весной, образовательные платформы должны работать лучше, выражает надежду министр.
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В случае недопонимания или конфликта нужно обратиться к руководству школы.
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Уроки на дистанцинке не должны быть дольше 30-35 минут.
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По Закону об образовании школа сама определяет, как организуются учебный процесс, в том числе и дистанционный.
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Сибирский Кадетский корпус будет работать в таком же режиме.
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В малокомплектных школах оставили очной обучение потому что там легче развести потоки учеников.
Кроме того в большинстве сельских школ есть ученики, которые находятся «на подвозе». Кроме того, некоторые дети живут в населенных пунктов с очень плохим интернетом, у многих нет гаджетов.
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Если в семье двое детей и больше, нужно обратиться в школу, чтобы расписание составили так, чтобы дети занимались в разное время.
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Детские сады будут работать в очном режиме.
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Почему 9 классы не будут обучаться очно?
— Основная масса заболевших была от 6 до 10 класса. Основная масса болеющих педагогов была в этих же параллелях, — ответил министр.
Такой режим будет работать до декабря.
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Напоминаем, что после каникул 1-5 и 11 классы обучаются в очной форме. 6-10 классы будут обучаться удаленно.
Школы в сельской местности, численностью от 101 и выше будут также обучаться очно.
Малокомплектные и коррекционные школы работают очно.
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Начинаем!
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Трансляция начнется через несколько минут.
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