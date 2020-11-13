Что будет со школьниками в понедельник? Можно ли перейти с очного обучения на дистант по желанию? Отвечает министр образования (онлайн-трансляция)

Уже в следующий понедельник в Новосибирске дети приступят вновь к обучению в школе, но 6–9-е классы останутся на дистанте.



Как будет организовано дистанционное обучение? Как долго оно продлится? Почему учеников 1–5-х и 11-х классов оставили на очном обучении? Будут ли выдавать сухие пайки? И можно ли отказаться от дистанта?



На эти и другие вопросы в прямом эфире нашего Instagram сегодня ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.



Здесь мы будем вести онлайн-трансляцию.