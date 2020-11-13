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Что будет со школьниками в понедельник? Можно ли перейти с очного обучения на дистант по желанию? Отвечает министр образования (онлайн-трансляция)

Сергей Федорчук рассказывает о второй четверти в школах в прямом эфире Instagram

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Сергей Федорчук отвечает на вопросы в прямом эфире Instagram

Сергей Федорчук отвечает на вопросы в прямом эфире Instagram

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Прямой эфир с министром образования Новосибирской области

Уже в следующий понедельник в Новосибирске дети приступят вновь к обучению в школе, но 6–9-е классы останутся на дистанте.

Как будет организовано дистанционное обучение? Как долго оно продлится? Почему учеников 1–5-х и 11-х классов оставили на очном обучении? Будут ли выдавать сухие пайки? И можно ли отказаться от дистанта?

На эти и другие вопросы в прямом эфире нашего Instagram сегодня ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Здесь мы будем вести онлайн-трансляцию.

Маша Вьюн

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— Уважаемые друзья, я извиняюсь за то, что мы снова говорим на эту тему. Мне лично хотелось бы, чтобы дети всегда учились очно. Мое личное мнение: в нормальных условиях дети должны ходить в школу. Понятно, что это влияет и на качество обучения. Но самое главное — это социализация. На дистанте это сделать трудно. Второе — это терпение. Я уверяю, что большинство педагогов и директоров ориентированы на то, чтобы найти компромисс с родителями. Третье — давайте подумаем о безопасности наших детей и учителей, — подытожил Сергей Федорчук.

На этом мы завершаем прямой эфир. Спасибо, что были с нами.

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Маша Вьюн

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Коллежди обучаются дистанционно с 26 октября.

Со 2 ноября 2-3 те, кому необходимо проходить практику, учаться в смешанной форме.

4 курсы учаться очно.

В вузах дистанционно обучается примерно 2/3, остальные на смешанной форме.

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Маша Вьюн

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Если у ребенка нет техники для дистанционного обучения, можно обратиться к руководству школы. Если руководство не идет навстречу, можно обратиться в оперативный штаб Министерства образования.

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Маша Вьюн

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— Техническая готовность школ к дистанту намного лучше, чем весной. Это тысячи компьютеров, ноутбуков, — говорит Федорчук.

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Маша Вьюн

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Нужно ли надевать маску в классе ребенку?

— Я бы рекомендовал родителям, если им важно, школа не запрещает, дети могут находиться в маске на уроке. Но тех, кто не хочет находиться в маске, невозможно заставить. В классе можно находиться без маски, — объяснил Федорчук.

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Маша Вьюн

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Детей вернут в школы только когда заболеваемость начнет спадать.

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Маша Вьюн

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Сухпайки школьникам льготных категорий начнут выдавать к концу ноября. Сухпайки будут выдавать только учениках 6-11 классов.

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Маша Вьюн

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Что делать, если не устраивает дистант?

Семейное обучение. В этом случае родители сами организовывают учебный процесс ребенка. Школа отвечает только за аттестацию, объясняет Федорчук.

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Маша Вьюн

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Могут ли сократить летние каникулы за счет увеличения осенних

— Могут и отнять. По Закону об образовании. Образовательная организация эту вещь может планировать сама. У нас каникулярное время определяет образовательная организация. Есть расчасовка по каждой параллели. В зависимости от того, сколько учебных дней нужно для освоения материала, распределяться каникулы. Поэтому школа может сократить осенние или летние каникулы. Она определяет это сама, на педсовете, — объяснил Сергей Федорчук.

Все зависит от того, успеют ли дети пройти программу.

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Маша Вьюн

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К концу первой четверти заболеваемость в некоторых школах была 40%. Болели не только дети, но и учителя. В этой ситуации, считает, Сергей Федорчук, помогло продление каникул.

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Маша Вьюн

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Возможно ли выведение класса на очное обучение по общему заявлению родителей?

Нет.

А вот наоборот можно. Если у родителей есть желание перевести ребенка на дистант, то при возможности это организовать — это возможно.

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Маша Вьюн

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Расписание придется скорректировать с учетом дистанционных и очных уроков.

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Маша Вьюн

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Кружки и секции работают в прежнем режиме.

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Маша Вьюн

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Что делать с физкультурой, музыкой и рисованием?

Там, где возможно организовать — сделать это.

Там, где такой возможности нет — зачесть предмет через доклады и рефераты.

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Маша Вьюн

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— Родителям рекомендую относиться ко всему спокойнее и поступать конструктивно. Школам тоже тяжело [на дистанционном обучении], — объясняет Федорчук.

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Маша Вьюн

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Так как в этот раз количество обучающихся будет меньше, чем весной, образовательные платформы должны работать лучше, выражает надежду министр.

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Маша Вьюн

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В случае недопонимания или конфликта нужно обратиться к руководству школы.

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Маша Вьюн

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Уроки на дистанцинке не должны быть дольше 30-35 минут.

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Маша Вьюн

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По Закону об образовании школа сама определяет, как организуются учебный процесс, в том числе и дистанционный.

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Маша Вьюн

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Сибирский Кадетский корпус будет работать в таком же режиме.

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Маша Вьюн

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В малокомплектных школах оставили очной обучение потому что там легче развести потоки учеников.

Кроме того в большинстве сельских школ есть ученики, которые находятся «на подвозе». Кроме того, некоторые дети живут в населенных пунктов с очень плохим интернетом, у многих нет гаджетов.

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Маша Вьюн

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Если в семье двое детей и больше, нужно обратиться в школу, чтобы расписание составили так, чтобы дети занимались в разное время.

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Маша Вьюн

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Детские сады будут работать в очном режиме.

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Маша Вьюн

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Почему 9 классы не будут обучаться очно?

— Основная масса заболевших была от 6 до 10 класса. Основная масса болеющих педагогов была в этих же параллелях, — ответил министр.

Такой режим будет работать до декабря.

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Маша Вьюн

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Напоминаем, что после каникул 1-5 и 11 классы обучаются в очной форме. 6-10 классы будут обучаться удаленно.

Школы в сельской местности, численностью от 101 и выше будут также обучаться очно.

Малокомплектные и коррекционные школы работают очно.

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Маша Вьюн

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Трансляция проходит в нашем Instagram.

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Маша Вьюн

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Начинаем!

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Маша Вьюн

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Трансляция начнется через несколько минут.

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дистанционное обучениеканикулыСергей Федорчук
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