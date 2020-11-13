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В мэрии рассказали, сколько сотрудников новосибирских школ попало на больничный

Также власти назвали число учеников, которые выйдут на очное обучение после каникул

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Большинство детей будут учиться очно

Большинство детей будут учиться очно

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Власти Новосибирска рассказали, сколько сейчас сотрудников школ болеют и не могут работать.

— Более 2500, которые так или иначе на больничном и не участвуют в процессе образования, — рассказал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев во время брифинга.

Он добавил, что это более 10% работников.

После каникул, которые закончатся 15 ноября, учиться дистанционно будут чуть больше 77 тысяч школьников — это ученики 6–10-х классов. На основном обучении останутся более 114 тысяч детей.

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Накануне, 12 ноября, стало известно, что власти планируют вернуть сухпайки детям, которые находятся на дистанционном обучении.

Сегодня НГС проведет прямой эфир с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком. Вы можете присылать для него свои вопросы.

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