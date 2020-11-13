В мэрии рассказали, сколько сотрудников новосибирских школ попало на больничный

Власти Новосибирска рассказали, сколько сейчас сотрудников школ болеют и не могут работать.

— Более 2500, которые так или иначе на больничном и не участвуют в процессе образования, — рассказал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев во время брифинга.

Он добавил, что это более 10% работников.