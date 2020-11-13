В мэрии рассказали, сколько сотрудников новосибирских школ попало на больничный

Власти Новосибирска рассказали, сколько сейчас сотрудников школ болеют и не могут работать.
— Более 2500, которые так или иначе на больничном и не участвуют в процессе образования, — рассказал начальник департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев во время брифинга.
Он добавил, что это более 10% работников.
После каникул, которые закончатся 15 ноября, учиться дистанционно будут чуть больше 77 тысяч школьников — это ученики
Накануне, 12 ноября, стало известно, что власти планируют вернуть сухпайки детям, которые находятся на дистанционном обучении.
Сегодня НГС проведет прямой эфир с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком. Вы можете присылать для него свои вопросы.