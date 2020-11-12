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Новосибирским школьникам на дистанционке собираются вернуть сухпайки

Приказ об этом будет подписан в ближайшее время

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Каникулы у школьников заканчиваются 16 ноября

Каникулы у школьников заканчиваются 16 ноября

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Оставшимся на дистанционке школьникам будут выдавать продуктовые наборы

Власти региона собираются возобновить выдачу продуктовых наборов школьникам, находящимся на дистанционном обучении.

Как сообщается в группе штаба Министерства образования Новосибирской области в Facebook, в ближайшие дни будет подписан приказ о замене питания на продуктовые наборы для учащихся 6–10-х классов в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области от 18.04.2020 № 123-рп «Об организации питания отдельных категорий обучающихся в связи с приостановлением посещения ими образовательных организаций».

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Ранее министр образования Сергей Федорчук подписал указ о том, как будут работать школы после выхода с каникул. Так, с 16 ноября на очное обучение выйдут только ученики 1–5-х и 11-х классов, остальные же будут заниматься в дистанционном формате.

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сухпайкиМинистерство образования Новосибирской областиСергей Федорчук
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