Как будет организован дистант? Как долго он продлится? Задавайте свои вопросы министру образования НСО

Министр образования НСО ответит на вопросы читателей НГС
В Новосибирске с
Как будет организовано дистанционное обучение? Как долго оно продлится? Почему учеников
На эти и другие вопросы в прямом эфире нашего Instagram ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Эфир пройдет 13 ноября в 17:00. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить.
Вы также можете задать ваши вопросы министру через специальную форму, которая размещена ниже. Можно анонимно.
Вчера в прямом эфире Instagram мы говорили с Анной Тажеевой — основательницей общероссийского общественного движения «Поборам СТОП!», новосибирской правозащитницей, общественным деятелем. Она рассказала, как родителям поступать, если с них в школе требуют деньги.