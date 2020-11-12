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Как будет организован дистант? Как долго он продлится? Задавайте свои вопросы министру образования НСО

Сергей Федорчук ответит читателям НГС в прямом эфире Instagram

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В школу после каникул вернутся только ученики <nobr class="_">1–5-х</nobr> и <nobr class="_">11-х</nobr> классов, всех остальных ждет дистант

В школу после каникул вернутся только ученики 1–5-х и 11-х классов, всех остальных ждет дистант

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Министр образования НСО ответит на вопросы читателей НГС

В Новосибирске с 16 ноября дети вернутся к обучению, но 6–9-е классы останутся на дистанте.

Как будет организовано дистанционное обучение? Как долго оно продлится? Почему учеников 1–5-х и 11-х классов оставили на очном обучении? Будут ли выдавать сухие пайки? И можно ли отказаться от дистанта?

На эти и другие вопросы в прямом эфире нашего Instagram ответит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Эфир пройдет 13 ноября в 17:00. Не забудьте подписаться на наш аккаунт, чтобы ничего не пропустить.

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Вы также можете задать ваши вопросы министру через специальную форму, которая размещена ниже. Можно анонимно.

Вчера в прямом эфире Instagram мы говорили с Анной Тажеевой — основательницей общероссийского общественного движения «Поборам СТОП!», новосибирской правозащитницей, общественным деятелем. Она рассказала, как родителям поступать, если с них в школе требуют деньги.

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дистанционное обучениеканикулы
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