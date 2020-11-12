Минобрнауки рекомендовало вузам России отправить студентов на дистант

Студенты российских вузов будут учиться дистанционно до конца первого семестра, по
— До окончания второго семестра студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение. Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, — сообщили в Минобрнауки.
Приказ начнет действовать в пятницу, 13 ноября. Согласно приказу, промежуточная аттестация тоже будет проходить дистанционно. Руководителям вузов рекомендовали предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки студентов.
К студентам-медикам это не относится — они будут учиться как раньше. Также приказ может не применяться к руководителям и работникам вузов, чье нахождение на работе является критически важным.