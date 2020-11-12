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Минобрнауки рекомендовало вузам России отправить студентов на дистант

Москва и Петербург сделают это в обязательном порядке, регионы — по ситуации с коронавирусом

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Часть российских вузов уже перешла на дистант

Часть российских вузов уже перешла на дистант

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Студенты российских вузов будут учиться дистанционно до конца первого семестра, по 6 февраля 2021 года. Соответствующий приказ подписали в среду в Минобрнауки.

— До окончания второго семестра студенты российских вузов, подведомственных Минобрнауки России, будут учиться удаленно. Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят исключительно на удаленное обучение. Вузам других регионов рекомендовано организовать удаленное обучение по согласованию с территориальным Роспотребнадзором, — сообщили в Минобрнауки.

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Приказ начнет действовать в пятницу, 13 ноября. Согласно приказу, промежуточная аттестация тоже будет проходить дистанционно. Руководителям вузов рекомендовали предусмотреть меры дополнительной материальной поддержки студентов.

Приказ Минобрнауки России № 1402

К студентам-медикам это не относится — они будут учиться как раньше. Также приказ может не применяться к руководителям и работникам вузов, чье нахождение на работе является критически важным.

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