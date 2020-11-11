Как быть с дистантом и бороться с поборами в школе? Эксперт отвечает на ваши вопросы в прямом эфире (онлайн)

Система дистанта не отработана, образовательные платформы работают плохо, считает Анна:
— На данный момент задания получаем по WhatsApp, это не обучение. Что делать с этим: честно, я не знаю, — рассказывает Анна.
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Про дистант
— Это практика у нас форс-мажорная, поэтому никак не отработана. Законной платформы для дистанта нет, и когда она появится — неизвестно. Здесь каждый регион решает для себя. Они, естественно, пытаются сделать оптимально для всех, но это невозможно.
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Любые нарушения нужно обязательно фиксировать на фото, видео или аудиозаписях, чтобы собрать доказательную базу для обращения в правоохранительные органы. Это вполне законно.
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Если ребенка травят из-за того, что его родители не участвуют в денежных сборах, можно также обратиться в правоохранительные органы.
Если ребенка травят, заведите ему диктофон и положите в портфель, чтобы у вас были доказательства для обращения в полицию.
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Коммуникации нужно налаживать с директором и учителями, а не с другими родителями считает Анна.
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— Вы налогами своими уже все профинансировали. Остановитесь, пожалуйста, — объясняет Анна.
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— Сами родители относятся безответственно. Им проще сделать так, чем разбираться. Прежде чем идти в школу, откройте в первую очередь закон об образовании. Аргументы о том, что нет финансирования не работают. У нас образование первостепенная статья финансирования. Миллиарды идут на образование, — рассказывает Анна.
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— Кто работает в офисе, вы же не ходите на работу со своим компьютером? То же самое и в школах, — рассуждает Анна.
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Всех работников школы также должен обеспечивать работодатель, то есть, директор. То есть, маркеры для доски, флешки, бумага, краска и прочее родители покупать не должны. То же самое касается обеспечения учебного процесса.
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Рабочие тетради с 2015 года финансируются также от Министерства образования РФ.
— Рабочие тетради обязана предоставлять школа, — подчёркивает Анна.
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План финансово-хозяйственной деятельности каждой школы должен публиковаться каждый год. В нем фиксируется, сколько денег поступило в школу и сколько потрачено. Все остальные сборы, которые идут «в черную» — незаконны.
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Запрещено финансировать ремонты, закупку мебели, учебников — это все должно закупать государство.
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Если с вас требуют деньги на санитайзеры или рециркуляторы, делайте скриншоты требований и отправляйте в организацию «Поборам НЕТ» или на сайт НГС, советует Анна.
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Насколько законно требовать с родителей деньги на рециркуляторы и атисептики?
— Безусловно это всё незаконно. Когда пошла пандемия коронавируса, были выделены дополнительные средства направленны в регионы, на закупку санитайзеров и рециркуляторов для школ. Все эти требования не законны. Родители максимум должны закупить школьную форму, канцтовары и отправить ребенка в школу, — объясняет Анна.
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Эфир начался.
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Комментируя решение о продлении каникул, министр образования региона Сергей Федорчук признался, что учительское и родительское сообщества не нашли единого мнения в этом вопросе.
— Опирались на два аспекта в принятии решения. Первый — в образовательных организациях достаточно много педагогов, которые находятся на больничном. В основном это ОРВИ. Но в некоторых школах доходит до 30% заболевших. Средний процент — 10–20%. Второй очень важный момент: по нашей статистике, основная масса заболевших среди детей — это ребята с 6-го по 10-й класс. Они составляют больше половины всех заболевших детей, — рассказал Сергей Федорчук.
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Всем здравствуйте! До начала нашего эфира осталось совсем немного, а пока давайте вспомним, как сейчас обстоят дела с образованием в Новосибирской области.
На прошлой неделе стало известно, что в школах Новосибирска продлили каникулы до 15 ноября. При этом после них не все дети выйдут на очное обучение.
После каникул ученики 1–5-х и 11-х классов в регионе тоже будут обучаться очно. Дети с 6-го по 10-й класс будут заниматься дистанционно.
По среднему специальному образованию — первый курс будет заниматься дистанционно, остальные курсы будут на смешанном обучении.
В малокомплектных и коррекционных школах все занятия будут проходить очно.
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