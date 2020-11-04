НГУ поднялся в репутационном рейтинге университетов мира

В мировой рейтинг университетов вошел вуз из Новосибирска
Аналитики журнала Times Higher Education опубликовали ежегодный репутационный рейтинг университетов мира, в который попал один новосибирский вуз.
В этом году аналитики оценили 214 университетов. НГУ улучшил свои позиции, попав в категорию
— Репутационный рейтинг — важная оценка работы вуза, ведь это признание качества наших образования и науки со стороны академического сообщества. Думаю, немалую роль в этом играет и то, что в настоящий момент выпускники НГУ работают в лучших университетах и исследовательских лабораториях по всему миру, образуя одну из самых больших диаспор, — цитирует пресс-служба НГУ слова ректора Михаила Федорука.
Летом три новосибирских университета вошли в