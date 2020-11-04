НГУ поднялся в репутационном рейтинге университетов мира

Аналитики журнала Times Higher Education опубликовали ежегодный репутационный рейтинг университетов мира, в который попал один новосибирский вуз.

В этом году аналитики оценили 214 университетов. НГУ улучшил свои позиции, попав в категорию 101–125 (в прошлом году он занимал 139-е место). Первое место среди российских университетов занимает МГУ — он располагается на 37-м месте. В список также попали МФТИ (диапазон 101–125 ), СПбГУ ( 126–150 ) и ВШЭ ( 151–175 ).

— Репутационный рейтинг — важная оценка работы вуза, ведь это признание качества наших образования и науки со стороны академического сообщества. Думаю, немалую роль в этом играет и то, что в настоящий момент выпускники НГУ работают в лучших университетах и исследовательских лабораториях по всему миру, образуя одну из самых больших диаспор, — цитирует пресс-служба НГУ слова ректора Михаила Федорука.

