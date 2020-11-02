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«Мы наделали шороху»: часть студентов СГУПСа отправили на карантин из-за коронавируса

На удаленное обучение полностью ушло четыре факультета, также о переходе на дистанционку заявили студенты одной из групп еще одного факультета

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Карантин пока объявили на две недели со <nobr class="_">2 ноября</nobr>

Карантин пока объявили на две недели со 2 ноября

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Часть студентов СГУПСа перешла на дистанционное обучение

В СГУПСе отправили на карантин и удаленное обучение сразу четыре факультета: «Бизнес-информатика», «Инженерно-экономический», «Мировая экономика и право» и факультет «Управление персоналом». Об этом корреспонденту НГС сообщили студенты и подтвердили в пресс-службе вуза.

Удаленного обучения добилась также и одна группа из 23 человек с факультета «Мосты и тоннели». Как рассказал корреспонденту НГС один из студентов этой группы, к концу прошлой недели у них было уже четверо выявленных зараженных коронавирусом. Поначалу студентов не спешили отправлять на карантин, но, когда коллективное письмо было отправлено ректору вуза и в Минздрав, учащимся, контактировавших с зараженными, объявили об удаленном обучении.

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— В пятницу пришел положительный тест по одному из студентов нашей группы. И мы обратились в деканат. А в деканате в пятницу вечером нам ответили, что не закрывают нас и в понедельник надо выходить учиться очно. А в понедельник нам сообщили, что группу закрывают на карантин. Видимо, всё же мы наделали шороху, — рассказал корреспонденту НГС студент группы с факультета «Мосты и тоннели».

Конкретную информацию по этой группе в пресс-службе вуза уточнить не смогли, однако не стали отрицать, что перевод на дистанционное обучение в ней был возможен.

— Если у вас информация от «мостовиков», значит, так и есть. Возможно, они где-то контактировали с кем-то из заболевших. Поэтому группу вывели для того, чтобы минимизировать распространение. Принято решение максимально разгрузить наполняемость, и те занятия, которые могут проводиться дистанционно, мы сделали дистанционными. Но есть и смешанный вариант, когда практические работы невозможно провести дистанционно, они проводятся так, чтобы концентрация студентов была минимизирована. Полностью на удаленное обучение отправлены четыре гуманитарно-экономических факультета, — рассказали в пресс-службе СГУПСа.

Пока принято решение, что карантин продлится для отдельных факультетов в СГУПСе две недели.

В конце сентября НГС рассказал, сколько студентов заразилось коронавирусом в начале так называемой второй волны. Больше всего инфицированных было в медицинском университете. А в конце октября свое мнение о дистанционном обучении в вузах высказал в авторской колонке директор частного колледжа Сергей Чернышов, не поддерживающий такую форму карантина.

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СГУПСкарантинкоронавирус
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