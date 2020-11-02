«Мы наделали шороху»: часть студентов СГУПСа отправили на карантин из-за коронавируса

В СГУПСе отправили на карантин и удаленное обучение сразу четыре факультета: «Бизнес-информатика», «Инженерно-экономический», «Мировая экономика и право» и факультет «Управление персоналом». Об этом корреспонденту НГС сообщили студенты и подтвердили в пресс-службе вуза.

Удаленного обучения добилась также и одна группа из 23 человек с факультета «Мосты и тоннели». Как рассказал корреспонденту НГС один из студентов этой группы, к концу прошлой недели у них было уже четверо выявленных зараженных коронавирусом. Поначалу студентов не спешили отправлять на карантин, но, когда коллективное письмо было отправлено ректору вуза и в Минздрав, учащимся, контактировавших с зараженными, объявили об удаленном обучении.