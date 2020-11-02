Минобр НСО назвал нарушения, которые нашли в горячем цеху кадетского корпуса после отравления кадетов

В Министерстве образования Новосибирской области перечислили, какие нарушения были выявлены в горячем цеху «Сибирского кадетского корпуса».

В министерстве рассказали, что кишечная инфекция была обнаружена у пяти кадетов 16–17 лет ночью 15 октября . После этого в учреждение пришли специалисты с проверкой. Лабораторные исследования подтвердили, что ученики не могли отравиться едой из кадетской столовой. Где именно могли поесть подростки — в ведомстве не уточнили. Тем не менее в цеху нашли нарушения, из-за которых в середине октября по решению Заельцовского районного суда горячий цех был опечатан, а детей временно стали кормить по договоренности с комбинатом питания.