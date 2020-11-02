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Минобр НСО назвал нарушения, которые нашли в горячем цеху кадетского корпуса после отравления кадетов

Кишечная инфекция была обнаружена у пяти учеников, но поели они не в столовой корпуса

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Лабораторные исследования подтвердили, что ученики не могли отравиться едой из кадетской столовой

Лабораторные исследования подтвердили, что ученики не могли отравиться едой из кадетской столовой

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В Минобре НСО рассказали о нарушениях в горячем цеху кадетского корпуса

В Министерстве образования Новосибирской области перечислили, какие нарушения были выявлены в горячем цеху «Сибирского кадетского корпуса».

В министерстве рассказали, что кишечная инфекция была обнаружена у пяти кадетов 16–17 лет ночью 15 октября. После этого в учреждение пришли специалисты с проверкой. Лабораторные исследования подтвердили, что ученики не могли отравиться едой из кадетской столовой. Где именно могли поесть подростки — в ведомстве не уточнили. Тем не менее в цеху нашли нарушения, из-за которых в середине октября по решению Заельцовского районного суда горячий цех был опечатан, а детей временно стали кормить по договоренности с комбинатом питания.

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— Были выявлены нарушения СанПиН, касающиеся использования раздельного и специально промаркированного оборудования, недостаточной оснащенности моющим средством раковины для мытья рук в помещении моечной кухонной посуды, а также частичного нарушения целостности поверхности стены и потолка пищеблока, — говорится в ответе Министерства образования НСО на запрос корреспондента НГС.

В региональном Минобре также добавили, что все нарушения СанПиН в учреждении устранили и 27 октября был подан иск о снятии ограничений с горячего цеха.

В мае прошлого года 14 детей оказались в больнице из-за того, что съели крысиный яд. Опасные «конфетки» принес в школу один из учеников.

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кадетский корпусотравление
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