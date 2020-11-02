Минобр НСО назвал нарушения, которые нашли в горячем цеху кадетского корпуса после отравления кадетов

В Минобре НСО рассказали о нарушениях в горячем цеху кадетского корпуса
В Министерстве образования Новосибирской области перечислили, какие нарушения были выявлены в горячем цеху «Сибирского кадетского корпуса».
В министерстве рассказали, что кишечная инфекция была обнаружена у пяти кадетов
— Были выявлены нарушения СанПиН, касающиеся использования раздельного и специально промаркированного оборудования, недостаточной оснащенности моющим средством раковины для мытья рук в помещении моечной кухонной посуды, а также частичного нарушения целостности поверхности стены и потолка пищеблока, — говорится в ответе Министерства образования НСО на запрос корреспондента НГС.
В региональном Минобре также добавили, что все нарушения СанПиН в учреждении устранили и
В мае прошлого года 14 детей оказались в больнице из-за того, что съели крысиный яд. Опасные «конфетки» принес в школу один из учеников.