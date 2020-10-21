В Новосибирске ждут деньги на строительство двух новых школ — где их планируют построить

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что в регионе в следующем году запланировано построить пять школ. Решение еще по двум школам в Новосибирске будет принято, если придут дополнительные деньги.

— Самый острый дефицит по местам в школе — в Новосибирске, и мы этого никогда не скрывали. Потому что город развивается и строится, нужно строить новые школы. Есть проблема с устареванием зданий тех школ, что были построены ранее. Мы строим не по одной-две школы в два года, как нацпроект «Образование» допускает, но и по другим программам — как, например, «Жильё». Плюс часть школ строили за свои средства. В следующем году будем также строить пять школ, но не только в Новосибирске. Две из них появятся в Сузуне и Верх-Туле, — рассказал министр на пресс-конференции в ТАСС.