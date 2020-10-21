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В Новосибирске ждут деньги на строительство двух новых школ — где их планируют построить

Кроме этого, стройка трех школ в городе и двух в регионе уже согласована на следующий год

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Одну из школ планируют построить в микрорайоне «Дивногорский»

Одну из школ планируют построить в микрорайоне «Дивногорский»

В Новосибирске хотят построить две школы на федеральные средства

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщил, что в регионе в следующем году запланировано построить пять школ. Решение еще по двум школам в Новосибирске будет принято, если придут дополнительные деньги.

— Самый острый дефицит по местам в школе — в Новосибирске, и мы этого никогда не скрывали. Потому что город развивается и строится, нужно строить новые школы. Есть проблема с устареванием зданий тех школ, что были построены ранее. Мы строим не по одной-две школы в два года, как нацпроект «Образование» допускает, но и по другим программам — как, например, «Жильё». Плюс часть школ строили за свои средства. В следующем году будем также строить пять школ, но не только в Новосибирске. Две из них появятся в Сузуне и Верх-Туле, — рассказал министр на пресс-конференции в ТАСС.

Региональный Минобр также ожидает дополнительное финансирование из федерального бюджета.

— Если всё удачно сложится с федеральным бюджетом, или в 2021, или в 2022 году получим дополнительные средства на строительство еще двух школ в Новосибирске. Одну рассматриваем в микрорайоне «Дивногорский», по второй решим: она будет или в «Чистой слободе», или на площадке на правом берегу, — объяснил Сергей Федорчук.

Сейчас в Новосибирске в Академгородке активно строят новое здание гимназии № 3. Снос старого попал на видео.

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строительствошколы
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