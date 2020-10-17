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Ректор НГУ рассказал, когда отремонтируют одно из крупнейших общежитий вуза

Само здание построили в 1972 году

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Вуз выделил на ремонт собственные средства

Вуз выделил на ремонт собственные средства

Одно из крупнейших общежитий НГУ отремонтируют к февралю

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук рассказал, что одно из крупнейших общежитий вуза — № 8/1 — отремонтируют к началу февраля следующего года.

— Ремонт первой «восьмерки» должен закончиться до 6 февраля 2021 года. По идее, со второго семестра мы должны переехать. А в 2021 году нам надо отремонтировать вторую восьмерку, — рассказал Михаил Федорук информационному агентству ТАСС.

На ремонт здания потратят 120 млн рублей

На ремонт здания потратят 120 млн рублей

Общежитие № 8/1 построили в 1972 году, оно рассчитано на 500 студентов. В большинстве других есть 300–350 мест. На ремонт «восьмерки» вуз выделил 120 млн рублей из собственных средств.

Ранее сообщалось, что НГУ планирует построить новое общежитие за 2 млрд рублей. В нём смогут жить 2000 студентов. Также вуз сообщал о том, что планирует вложить средства в создание университетской клиники.

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НГУобщежитиестуденты
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