Ректор НГУ рассказал, когда отремонтируют одно из крупнейших общежитий вуза

Одно из крупнейших общежитий НГУ отремонтируют к февралю
Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук рассказал, что одно из крупнейших общежитий вуза — № 8/1 — отремонтируют к началу февраля следующего года.
— Ремонт первой «восьмерки» должен закончиться до 6 февраля 2021 года. По идее, со второго семестра мы должны переехать. А в 2021 году нам надо отремонтировать вторую восьмерку, — рассказал Михаил Федорук информационному агентству ТАСС.
Общежитие № 8/1 построили в 1972 году, оно рассчитано на 500 студентов. В большинстве других есть 300–350 мест. На ремонт «восьмерки» вуз выделил 120 млн рублей из собственных средств.
Ранее сообщалось, что НГУ планирует построить новое общежитие за 2 млрд рублей. В нём смогут жить 2000 студентов. Также вуз сообщал о том, что планирует вложить средства в создание университетской клиники.