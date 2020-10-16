В Новосибирске на карантин из-за ковида отправили 224 класса

Часть классов закрыли в 89 школах Новосибирска
В 89 новосибирских школах на дистанционное обучение из-за коронавируса отправили 224 класса.
— В 89 школах, из 217 работающих, зафиксировано 145 детей с подтверждённым диагнозом. Всего классов на карантине, не только по причине заболевших детей, но и учителей, — 224 на сегодняшний день, — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время пресс-конференции.
Глава города добавил, что сейчас в городе нет полностью закрытых школ и детских садов.
Напомним, что в начале недели Анатолий Локоть сообщал о 120 закрытых на карантин классах. В конце прошлой недели на дистанционке были лишь 50 классов.