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В школах Новосибирской области нашли почти 300 больных коронавирусом

В детских садах заболели 44 человека

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На карантин закрыты 209 классов. При этом министр образования НСО Сергей Федорчук не видит пока повода для всеобщего перехода на дистант

На карантин закрыты 209 классов. При этом министр образования НСО Сергей Федорчук не видит пока повода для всеобщего перехода на дистант

В Новосибирской области коронавирус обнаружен у 170 школьников и у 106 сотрудников общеобразовательных организаций. Свежими данными по заболеваемости сегодня, 13 октября, на брифинге поделился министр Новосибирской области Сергей Федорчук.

— Сейчас на контроле находятся 276 заболевших, из них 170 детей. В 114 общеобразовательных организациях закрыты 209 классов. Это частичный карантин. В детских садах 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Закрыты в 21 детских садах 27 групп, — рассказал министр.

Сейчас в регионе из-за ОРВИ полностью закрыты детский сад в Тогучинском районе и лицей № 2 в Красноозёрском районе.

В регионе из-за ковида не планируют сдвигать каникулы, но при этом рассматривается вопрос об их продлении до двух недель. Дети должны уйти на отдых в конце октября.

Министр также ответил на высказывания общественника и депутата горсовета Ростислава Антонова, который потребовал отправить всех школьников на дистанционку. Сергей Федорчук не видит повода для подобного перевода.

На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске учеников Высшего колледжа информатики НГУ отправили на дистанционное обучение до ноября.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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