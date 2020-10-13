В школах Новосибирской области нашли почти 300 больных коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус обнаружен у 170 школьников и у 106 сотрудников общеобразовательных организаций. Свежими данными по заболеваемости сегодня, 13 октября , на брифинге поделился министр Новосибирской области Сергей Федорчук.



— Сейчас на контроле находятся 276 заболевших, из них 170 детей. В 114 общеобразовательных организациях закрыты 209 классов. Это частичный карантин. В детских садах 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Закрыты в 21 детских садах 27 групп, — рассказал министр.