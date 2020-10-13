В школах Новосибирской области нашли почти 300 больных коронавирусом

В Новосибирской области коронавирус обнаружен у 170 школьников и у 106 сотрудников общеобразовательных организаций. Свежими данными по заболеваемости сегодня,
— Сейчас на контроле находятся 276 заболевших, из них 170 детей. В 114 общеобразовательных организациях закрыты 209 классов. Это частичный карантин. В детских садах 44 заболевших, среди них 24 ребенка. Закрыты в 21 детских садах 27 групп, — рассказал министр.
Сейчас в регионе из-за ОРВИ полностью закрыты детский сад в Тогучинском районе и лицей
В регионе из-за ковида не планируют сдвигать каникулы, но при этом рассматривается вопрос об их продлении до двух недель. Дети должны уйти на отдых в конце октября.
Министр также ответил на высказывания общественника и депутата горсовета Ростислава Антонова, который потребовал отправить всех школьников на дистанционку. Сергей Федорчук не видит повода для подобного перевода.
На прошлой неделе стало известно, что в Новосибирске учеников Высшего колледжа информатики НГУ отправили на дистанционное обучение до ноября.