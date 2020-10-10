Четыре студента НГУ заболели коронавирусом — несколько курсов отправили на карантин

В НГУ коронавирусом заболели студенты специалитета «лечебное дело»
У 4 студентов Новосибирского государственного университета подтвердился положительный тест на коронавирус. Все они обучаются по специальности «лечебное дело». В связи с этим студентов
— По данным Роспотребнадзора на 9 октября, положительный тест на коронавирус подтвердился у
Также стало известно, что сибирский филиал РАНХиГС оставили закрытым до начала ноября из-за второй волны коронавируса. Студентам рекомендуют не покидать общежития дольше, чем на