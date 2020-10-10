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Четыре студента НГУ заболели коронавирусом — несколько курсов отправили на карантин

Студенты будут обучаться в дистанционном формате

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Студенты нескольких курсов будут обучаться дистанционно до 9 ноября

Студенты нескольких курсов будут обучаться дистанционно до 9 ноября

В НГУ коронавирусом заболели студенты специалитета «лечебное дело»

У 4 студентов Новосибирского государственного университета подтвердился положительный тест на коронавирус. Все они обучаются по специальности «лечебное дело». В связи с этим студентов 4–6-го курсов «лечебного дела» перевели на дистанционный формат обучения до 9 ноября.

— По данным Роспотребнадзора на 9 октября, положительный тест на коронавирус подтвердился у 4 студентов, обучающихся по специальности «лечебное дело» — студенты 4–6-го курсов специалитета «лечебное дело» Института медицины и психологии Зельмана переведены на дистанционное обучение. Студенты других направлений продолжают обучение офлайн, — сообщили в пресс-службе НГУ.

Также стало известно, что сибирский филиал РАНХиГС оставили закрытым до начала ноября из-за второй волны коронавируса. Студентам рекомендуют не покидать общежития дольше, чем на 2 часа в день.

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Новосибирскдистанционное обучениедистанткоронавирус
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