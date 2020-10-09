Новосибирский вуз оставили закрытым из-за второй волны коронавируса

В сибирском филиале РАНХиГС продлили дистант до 2 ноября
В сибирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (бывший СибАГС) продлили обучение в дистанционном формате до 2 ноября. Первоначально в целях профилактики распространения COVID-19 вуз закрыли лишь на две недели.
— Было принято решение продлить дистанционный формат обучения до 2 ноября. Решение принято с учётом текущей ситуации — власти подтвердили в нашем регионе вторую волну коронавируса. Также, учитывая сезонный рост ОРВИ, было принято решение продлить обучение с применением дистанционных технологий до 2 ноября, — сообщили в пресс-службе вуза.
О новых случаях заболевания коронавирусом среди студентов вуза не сообщается.
— Мы рассчитываем, что предпринимаемые меры в нашем институте позволят избежать вспышки заболевания. Также напоминаю, что мы рекомендовали нашим студентам, проживающим в общежитиях, проводить ежедневную термометрию, сообщать об этом дежурным по общежитию и не покидать общежития дольше чем на два часа в день, — сообщили в пресс-службе вуза.
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