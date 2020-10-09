Новосибирца, требовавшего закрыть школы из-за ковида, самого посадили на карантин — заболел сын-школьник

Самое время поговорить о том, как в Новосибирске обстоят дела с профилактикой ковида и вечнозелёности лозунга о спасении утопающих.





Вы можете соблюдать все правила: носить маску и перчатки, не посещать места скопления людей и так далее. А в результате в один прекрасный вечер вы придёте домой и обнаружите, что ваш сын болен, потому что заразился в школе. И вот все ваши планы летят в пропасть, и вы, даже будучи формально здоровым, заперты в четырёх стенах как минимум на две недели.



Если вы думаете, что после попадания на карантин к вам кто-то приедет и возьмет анализы, то вы сильно ошибаетесь — много вас таких. А хотите узнать, что у вас, пораньше — за свой счёт, будьте любезны. Да, с сегодняшнего дня я нахожусь на карантине по ковиду, а мой сын болен.