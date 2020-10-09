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Ростислав Антонов

Председатель правления фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль»

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Новосибирца, требовавшего закрыть школы из-за ковида, самого посадили на карантин — заболел сын-школьник

Ростислав Антонов уверен, что школы не справляются с ситуацией. И подтверждает это его личный пример

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Ростислав Антонов считает, что ситуация, которая сейчас складывается в образовательных учреждениях, очень опасна

Ростислав Антонов считает, что ситуация, которая сейчас складывается в образовательных учреждениях, очень опасна

Сын-школьник новосибирского депутата заболел коронавирусом

На этой неделе, 8 октября, общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов потребовал отправить всех школьников на дистанционку. По его мнению, школы не справляются с мониторингом ситуации и допускают нахождение в учебном заведении детей и взрослых с первичными симптомами заболевания. Пример тому — его собственная семья. 9 октября депутат рассказал, что его семью закрыли на карантин по коронавирусу. Всё началось с того, что заболел один из учеников класса, в котором учится его сын. Только спустя 13 дней детей, контактировавших с ним, отправили на карантин. Депутат по личной инициативе сделал тест сыну в платной клинике и узнал, что у него тоже коронавирусная инфекция. При этом большинство родителей не стали тестировать своих детей. Что об этом думает Ростислав Антонов — публикуем его авторскую колонку. Далее от первого лица.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Самое время поговорить о том, как в Новосибирске обстоят дела с профилактикой ковида и вечнозелёности лозунга о спасении утопающих.


Вы можете соблюдать все правила: носить маску и перчатки, не посещать места скопления людей и так далее. А в результате в один прекрасный вечер вы придёте домой и обнаружите, что ваш сын болен, потому что заразился в школе. И вот все ваши планы летят в пропасть, и вы, даже будучи формально здоровым, заперты в четырёх стенах как минимум на две недели.

Если вы думаете, что после попадания на карантин к вам кто-то приедет и возьмет анализы, то вы сильно ошибаетесь — много вас таких. А хотите узнать, что у вас, пораньше — за свой счёт, будьте любезны. Да, с сегодняшнего дня я нахожусь на карантине по ковиду, а мой сын болен.

Сейчас общественник находится дома на самоизоляции

Сейчас общественник находится дома на самоизоляции

Я вчера выслушал много упрёков по поводу предложения ввести дистант, но давайте обсудим, как у нас устроена профилактика в школах? Вот, например, что происходит, когда в классе появляется больной ребёнок? Класс закрывают на карантин, причём всего на несколько дней. В моём случае это происходило примерно так — ребёнок заболел 24 сентября, школа об этом узнала 5 октября, а на карантин отправили только 6 октября, сегодня карантин должен был закончиться.


Анализы при этом можно сдать только за свой счёт либо не сдавать вообще. Если не сдал, то ребёнок может вернуться к обучению после визита к инфекционисту, который его осмотрит и на глаз определит: ковидит ваш отпрыск или нет.

В классе, где учится мой сын, большинство родителей так и поступило. И лишь несколько человек за свои деньги провели полноценное обследование. Учитывая, что большинство детей переносят ковид как лёгкую простуду, вероятность в таких условиях пропустить больного крайне высока. А в силу того, что контакты детей не заканчиваются одноклассниками, можно сказать, что ваш ребёнок гарантированно контактирует с больным.

Ростислав Антонов также сдал анализ на коронавирусную инфекцию. Результаты пока неизвестны

Ростислав Антонов также сдал анализ на коронавирусную инфекцию. Результаты пока неизвестны

Циркуляция болезни в школе означает, что в зоне высокого риска находятся все педагоги, большинству из которых 65 лет и выше. Кто будет отвечать за их здоровье? И кто потом будет учить наших детей?


На мой взгляд, меры по противодействию распространению инфекции носят скорее имитационный характер и скорее вредят, чем приносят хоть какую-то пользу. А потому их нужно либо совсем отменить и не морочить людям голову, руководствуясь принципом «кто выжил — больше не заболеет», либо ввести более действенные меры, тем самым разгрузив нашу и без того слабую медицину и дав шанс тяжелым больным эту помощь всё-таки получить.


А пока я сдал анализы на антитела и на наличие заболевания. Ждём результата.

Как вы считаете, нужно ли переводить школьников на дистанционку?

    От редакции

    Новосибирцы заражаются коронавирусом не только в общественных местах, но и в медучреждениях. Как заболевшие ковидом ходят в больницы и сидят в одной очереди со всеми — вот истории трех новосибирцев.

    А главный эпидемиолог региона рассказала, как в Новосибирской области проходит вторая волна (спойлер: люди стали болеть дольше и тяжелее).

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    COVID-19коронавирус в Новосибирскевторая волна коронавируса
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