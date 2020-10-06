Каких педагогов больше всего коснётся новое ограничение, предложенное губернатором, — объяснение Минобра НСО

Сегодня, 6 октября, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будет действовать ограничение, которое предложил ввести губернатор Андрей Травников. Накануне было предложено ограничить совместительство.

— В предложении губернатора речь идёт о том, когда педагог работает в нескольких образовательных организациях и является очагом некоторой опасности, если у него обнаружат коронавирус. Но для школ и для учреждений дошкольного образования такая практика не так распространена. Она более актуальна для учреждений дополнительного образования, — объяснил министр.