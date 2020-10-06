Каких педагогов больше всего коснётся новое ограничение, предложенное губернатором, — объяснение Минобра НСО

Министр образования НСО рассказал, запретят ли учителям совместительство
Сегодня, 6 октября, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал, как будет действовать ограничение, которое предложил ввести губернатор Андрей Травников. Накануне было предложено ограничить совместительство.
— В предложении губернатора речь идёт о том, когда педагог работает в нескольких образовательных организациях и является очагом некоторой опасности, если у него обнаружат коронавирус. Но для школ и для учреждений дошкольного образования такая практика не так распространена. Она более актуальна для учреждений дополнительного образования, — объяснил министр.
Он добавил, что в учреждения допобразования и так уже введены ограничения.
— Мы чётко прописали и отслеживаем, чтобы занятия детей проходили в постоянных группах. Группы должны быть маленькие и не должны смешиваться. Для дополнительного образования запрещение внешнего совместительства может остановить деятельность некоторых учреждений, поэтому мы будем к этому избирательно, аккуратно подходить, но поручение губернатора будем выполнять, будем наблюдать за всеми процессами, — добавил Сергей Федорчук.
Сейчас в Новосибирской области из-за коронавируса закрыты на карантин 119 классов. Также сегодня Минобр рассказал, продлят ли новосибирским школьникам каникулы из-за распространения коронавируса.