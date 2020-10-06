Продлят ли новосибирским школьникам осенние каникулы — отвечает министр образования

В Новосибирской области школьникам могут продлить каникулы, об этом на брифинге 6 октября заявил министр образования региона Сергей Федорчук.



— Каникулы будут с конца октября — с 30 и 31 октября, как и планировали. Возможно, мы так же, как и другие регионы, сделаем каникулы дольше. А может, и не сделаем. Всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации, — рассказал министр.

Окончательное решение Минобр примет ближе к концу октября. Так, в этом году школы планируют отправить на каникулы одновременно. По закону образовательная организация может сдвигать сроки, исходя из своего учебного плана, но из-за ковида эту возможность планируют убрать.