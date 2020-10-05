Что ждет новосибирских школьников, если в классе кто-то заболел ковидом: объясняют в Роспотребнадзоре

Новосибирский Роспотребнадзор рассказал, какие меры безопасности должны выполняться в школе, если в одном из классов появляется больной коронавирусной инфекцией.

По информации ведомства, если школьник заболевает коронавирусом, весь его класс должны отправить на карантин.

— В каждом случае заболевания определяется круг контактных лиц и проводится их лабораторное обследование и медицинское наблюдение, класс направляется на дистанционное обучение, в очаге (то есть в помещении, где находился больной) проводится заключительная дезинфекция, усиливается режим текущей дезинфекции помещений образовательного учреждения, проводится тестирование, обеззараживание воздуха с использованием соответствующего оборудования и другие противоэпидемические мероприятия, — сообщили в управлении.