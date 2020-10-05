Что ждет новосибирских школьников, если в классе кто-то заболел ковидом: объясняют в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор НСО рассказал о мерах в школах, где нашли ковид
Новосибирский Роспотребнадзор рассказал, какие меры безопасности должны выполняться в школе, если в одном из классов появляется больной коронавирусной инфекцией.
По информации ведомства, если школьник заболевает коронавирусом, весь его класс должны отправить на карантин.
— В каждом случае заболевания определяется круг контактных лиц и проводится их лабораторное обследование и медицинское наблюдение, класс направляется на дистанционное обучение, в очаге (то есть в помещении, где находился больной) проводится заключительная дезинфекция, усиливается режим текущей дезинфекции помещений образовательного учреждения, проводится тестирование, обеззараживание воздуха с использованием соответствующего оборудования и другие противоэпидемические мероприятия, — сообщили в управлении.
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Актуальную информацию о всех школах и классах, которые уже закрыли на карантин, мы собираем в нашей обновляемой карте. Также известно, что в Новосибирской области коронавирусом заразились шесть сотрудников школ — из них трое педагогов и один директор. Всего в области из-за болезни сотрудников закрылись четыре школы.