В Новосибирской области салат Оливье за два года подорожал на 77 рублей — показываем динамику в одной картинке

В Новосибирской области за два года сильно подорожали картофель и куриные яйца Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Приготовить Оливье в Новосибирской области с каждым годом становится дороже — стоимость порции салата уже приблизилась к 450 рублям. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За основу приготовления салата был взят следующий рецепт: 400 граммов вареной колбасы, 5 куриных яиц, 100 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 400 граммов маринованных огурцов, 400 граммов горошка.

Приготовить знаменитый новогодний салат в ноябре 2024 года (данных за декабрь еще нет) стоит 449,7 рубля. Для сравнения: в декабре 2023 года блюдо в среднем обошлось бы в 420,8 рублей, а в декабре 2022 года — 373,16 рубля. Получается, что за два года салат подорожал почти на 77 рублей, или на 20,52%.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Ощутимее всего, согласно информации Росстата, в регионе подорожали яйца, картофель и колбаса. В ноябре этого года десяток яиц в Новосибирской области стоил в среднем 115,64 рубля, в декабре 2022 года — 78,31 рубля. Рост составил 47,67%.

Еще сильнее вырос в цене картофель. Два года назад купить его можно было в среднем за 22,78 рубля за килограмм, в ноябре этого года — 44,49 рубля. Рост составил, 95,3%.

Не так сильно, но тоже заметно подорожала вареная колбаса — с 434,04 рубля в 2022 году до 495,16 рубля в ноябре этого года. Получается, что колбаса стала дороже на 14,08%.