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Экономика Индекс НГС В Новосибирской области салат Оливье за два года подорожал на 77 рублей — показываем динамику в одной картинке

В Новосибирской области салат Оливье за два года подорожал на 77 рублей — показываем динамику в одной картинке

Один из ингредиентов подорожал на 95%

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13 комментариев

В Новосибирской области за два года сильно подорожали картофель и куриные яйца

Источник:

Приготовить Оливье в Новосибирской области с каждым годом становится дороже — стоимость порции салата уже приблизилась к 450 рублям. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За основу приготовления салата был взят следующий рецепт: 400 граммов вареной колбасы, 5 куриных яиц, 100 граммов майонеза, 400 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 400 граммов маринованных огурцов, 400 граммов горошка.

Приготовить знаменитый новогодний салат в ноябре 2024 года (данных за декабрь еще нет) стоит 449,7 рубля. Для сравнения: в декабре 2023 года блюдо в среднем обошлось бы в 420,8 рублей, а в декабре 2022 года — 373,16 рубля. Получается, что за два года салат подорожал почти на 77 рублей, или на 20,52%.

Источник:

Ощутимее всего, согласно информации Росстата, в регионе подорожали яйца, картофель и колбаса. В ноябре этого года десяток яиц в Новосибирской области стоил в среднем 115,64 рубля, в декабре 2022 года — 78,31 рубля. Рост составил 47,67%.

Еще сильнее вырос в цене картофель. Два года назад купить его можно было в среднем за 22,78 рубля за килограмм, в ноябре этого года — 44,49 рубля. Рост составил, 95,3%.

Не так сильно, но тоже заметно подорожала вареная колбаса — с 434,04 рубля в 2022 году до 495,16 рубля в ноябре этого года. Получается, что колбаса стала дороже на 14,08%.

Ранее НГС писал о том, на какие продукты выросли цены в Новосибирской области в 2024 году.

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Комментарии
14
Директор Завода (Ржака)
13 минут
За 2 года на 77 рублей всего ? так ниочем. Зарплаты в 3 раза выросли.
☣Токсинья ⚡ Мерзоткина☢
13 минут
Посуда на фотге норм. А содержимое тарелки ну фик знат. Чо большинство людей так сублимируют на ту шубу и ольвелье? Так и охото спросить: А вы, уважаемые, в другие дни месяца, в будни так сказать не могёте те салаты настряпаць? Што за бурная строчка на продукты и рецепты именна в НГ?🙄😁
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