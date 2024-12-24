Несите ваши деньги. Как сохранить сбережения, если у вас их не так уж и много, — советы экспертов

Эксперты рассказали, как можно сохранить свои сбережения. Для этого есть несколько инструментов, в том числе покупка иностранной валюты Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В России растет инфляция, вместе с тем граждане, работающие в определенных отраслях, становятся богаче. Их доходы увеличиваются. Между тем всякий раз возникает вопрос, а куда инвестировать свои деньги? При этом их сумма может быть не такая уж большая — явно меньше одного миллиона, около 50 000–100 000 рублей. Наши коллеги из 72.RU спросили у экономистов, как сохранить сбережения, пускай даже и небольшую сумму.

В этом видео экономист рассуждает, как поступить с деньгами Источник: Ксения Сергеевна / Городские порталы

Виталий Манжос, эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций», обращает внимание, что под выражением «как сохранить сбережения» в данном случае подразумевается защита от инфляции, обесценивания рубля, то есть сохранение покупательной способности своих сбережений на долгосрочном горизонте. По его словам, покупательная способность рубля сильно зависит от изменения его курса по отношению к доллару США, евро и другим ключевым мировым валютам, так как потребительские товары в основном импортируются в нашу страну. Таким образом, продолжает он, речь идет в основном о том, как защититься от снижения курса рубля.

— Суммы от 50 тысяч рублей до нескольких сотен можно хранить в наличной иностранной валюте. Альтернативный вариант — сформировать портфель из акций российских компаний и гособлигаций (ОФЗ) . Однако стоит учитывать, что это будет долгосрочным вложением. На временном горизонте в несколько лет изменение стоимости такого портфеля почти всегда опережает темпы инфляции, — говорит эксперт.

Манжос отмечает, что при наличии суммы от 500 тысяч рублей и больше можно рассмотреть возможность реализации относительно сложной инвестиционной стратегии в форме сочетания торгующихся на бирже паев фондов денежного рынка и небольшого количества фьючерсов на иностранную валюту.

— Такой инвестиционный портфель позволит получить фактическую доходность в иностранной валюте не менее 20%, то есть защитит от рисков возможного обесценивания рубля, — добавляет собеседник.

В беседе с корреспондентом 72.RU Константин Селянин, экономист, отмечает, что в зависимости от целей, склонностей к риску и количества денег финансовый консультант может порекомендовать тот или иной инструмент.

— Моя рекомендация такая. По поводу просто цифр — 50 000–100 000 [рублей]. Храните их у себя . Не инвестируйте их никуда. Не занимайтесь ерундой. Потому что это не принесет вам большого дохода. Ну в крайнем случае положите их на депозит . Это НЗ [неприкосновенный запас] фактически в России. Вас уволили, вы заболели. У вас должен быть НЗ для того, чтобы вот эти [потребности] закрыть. Считается, что сбережения должны быть минимум в районе двух-трех месяцев ваших типовых расходов, — говорит собеседник.

Если же сбережения превышают трехмесячные расходы, то можно подумать еще об одном инструменте — иностранной валюте.

Это не первый раз, когда эксперты говорят, где лучше хранить свои сбережения, куда инвестировать деньги. Ранее у нас выходил подобный материал. Только без конкретных цифр. Рассуждения экспертов можете прочитать в этом материале.

Еще этой осенью заговорили о возможной заморозке вкладов россиян. Мы обсудили эту информацию с экономистами, которые высказались по поводу такого заявления.