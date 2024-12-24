«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина

В конце декабря 2024 года средняя цена бензина АИ-95 впервые в истории перевалила за 60 рублей за литр, АИ-92 остановился в одной копейке от 55 рублей за литр, а дизтопливо стоит без малого 70 рублей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин получил предостережение от ФАС за комментарий одному из российских СМИ, в котором высказался об изменении цен на топливо: он описал этот процесс в экспрессивных терминах и поделился мнением, что в такой ситуации государство должно вмешиваться в процесс более явно. В своем паблике в Telegram Антон Шапарин ответил на претензии антимонопольной службы. Приводим его мнение от первого лица.

Государственное регулирование работает слишком мягко, и этого явно не хватает, о чем свидетельствует рост цен на топливо, опережающий инфляцию. По данным Росстата, с 1 января по 25 ноября 2024 года инфляция в стране составила 7,8%, при этом цены на бензин выросли на 9,35%.

Цены на топливо действительно галопируют. По данным Росстата, с 3 по 9 декабря 2024 года изменение стоимости автомобильного бензина было зафиксировано в 79 субъектах Российской Федерации, более всего в Камчатском крае — +1,0%. Снижение цен было зафиксировано в Республике Тыва (-0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин составило +0,5% и +0,7% соответственно.

В такой ситуации автомобилисты ожидают решительных действий контрольно-надзорных органов по недопущению роста цен, в том числе и действия со стороны ФАС. Оценка динамики роста цен позволяет с уверенностью говорить о том, что, если в ситуацию не будут вмешиваться власти, рост цен продолжится и далее. Государство тратит на поддержку нефтяников триллионы рублей: за 9 месяцев 2024 года нефтяным компаниям из бюджета «по демпферу» и «обратному акцизу» перечислено 2,9 трлн рублей . И они действительно могли бы поддерживать бюджет: так, только за первые 6 месяцев чистая прибыль «Лукойла» составила 590 млрд рублей , рост на 5% год к году.

Для сравнения: вся расходная часть бюджета РФ в 2024 году составляет в районе 40 трлн рублей. — Прим. ред.

Мое личное мнение о возможном росте цен основано на следующих вводных. С 1 января 2025 года акциз на бензин АИ-95 вырастет с 15 650 до 17 880 ₽ за тонну, а на дизельное топливо — с 10 842 до 12 120 ₽. Это добавит примерно 1 ₽ к цене литра топлива на заправке. Минэкономразвития к апрелю уточнит прогноз по инфляции на 2025 год, поскольку ее уровень, по мнению министра экономического развития РФ Максима Решетникова, превышает ожидаемые 4,5% (источник).

Цены на топливо несколько месяцев подряд растут выше уровня инфляции, и есть все основания считать, что эта тенденция сохранится, так как со стороны органов государственной власти (в том числе и ФАС) не было предпринято каких-либо действий по ее изменению.

Выдержка из Федерального закона «О защите конкуренции» Узнать Статья 25.7 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает, что в целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства антимонопольный орган направляет должностному лицу хозяйствующего субъекта, федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, организации, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственного внебюджетного фонда предостережение в письменной форме о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Основанием для направления предостережения должностному лицу хозяйствующего субъекта является публичное заявление такого лица о планируемом поведении на товарном рынке, если такое поведение может привести к нарушению антимонопольного законодательства и при этом отсутствуют основания для возбуждения и рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Национальный автомобильный союз является общественной организацией и не является хозяйствующим субъектом на нефтегазовом рынке, федеральным органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, организацией, участвующей в предоставлении государственных или муниципальных услуг, государственным внебюджетным фондом. В этой связи мне решительно непонятно, на каком основании в мой адрес направлено предостережение.

Вышеупомянутый федеральный закон устанавливает, что предостережение должно содержать выводы о наличии оснований для направления предостережения и нормы антимонопольного законодательства, которые могут быть нарушены хозяйствующим субъектом и так далее (к которым Национальный автомобильный союз не относится). В полученном мной предостережении содержалась только и исключительно ссылка на публикацию на портале Autonews. Следовательно, пункт 4 статьи 25.7 вышеупомянутого закона мог быть нарушен самой Федеральной антимонопольной службой.

В этой связи мной будет направлено обращение в адрес генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой о принятии мер прокурорского реагирования в отношении должностных лиц ФАС России, направивших предостережение о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Прошу предоставить мне в соответствии с пунктом 4 статьи 25.7 ФЗ «О защите конкуренции» выводы о наличии оснований для направления предостережения и перечислить нормы антимонопольного законодательства, которые могут быть нарушены хозяйствующим субъектом.

Главной целью Национального автомобильного союза является повышение комфорта владения автомобилем в России, снижение расходов автовладельца. Союз всегда поможет ФАС России рассказать об успехах по снижению цен в России, если таковые есть, и готов оказывать всестороннее содействие в поиске объектов для проведения антимонопольных расследований и рассылки предостережений о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства.

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