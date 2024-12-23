«Не инвестируйте их никуда»: экономист дал совет, как сохранить свои небольшие сбережения — видео

В этом видео экономист объясняет, что делать с небольшой суммой денег Источник: Ксения Сергеевна / Городские порталы

У каждого человека есть потребность в сохранении своих сбережений. Деньги копятся, а инфляция всё съедает. Чтобы их не потерять, существует много разных инструментов. Однако не для каждого они подходят. Например, маленькая сумма не позволит приумножить свой капитал предостаточно. Мы спросили у экономиста Константина Селянина, как сохранить свои сбережения, если их не так уж и много.

— Моя рекомендация такая. Храните их [50 000–100 000 рублей] у себя. Не инвестируйте их никуда. Не занимайтесь ерундой. Потому что это не принесет вам большого дохода. В крайнем случае положите их на депозит, — говорит он.

При этом собеседник отмечает, что такая сумма в России считается неприкосновенным запасом. Она должна быть на случай непредвиденных обстоятельств — увольнение, болезнь, — чтобы закрыть необходимые потребности. По его словам, считается, что сбережения должны быть минимум в виде двух-трех месяцев типовых расходов.