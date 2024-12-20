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Экономика Путин решил поменять условия семейной ипотеки: какой теперь будет программа

Путин решил поменять условия семейной ипотеки: какой теперь будет программа

Перед этим он поручил Минфину убрать лимиты, из-за которых родители не могут купить жилье

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21 комментарий

Днем ранее к нему обратились недовольные родители, которые не могут взять ипотеку

Источник:

По льготной программе семейной ипотеки будет возможно купить и вторичное жилье. С таким указом выступил президент РФ Владимир Путин на Госсовете по вопросам поддержки семьи в России.

— Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья, — заявил он на совещании.

На данный момент этой программой могут воспользоваться семьи с одним ребенком до 7 лет или двумя до 18. Ставка по такому кредиту составит 6% по всей стране, но взять его можно только на покупку жилья в новостройке.

Максимум можно взять ипотеку на 12 миллионов для Москвы и Подмосковья, а также для Санкт-Петербурга и области. В остальных регионах лимит — 6 млн. Чтобы воспользоваться программой, необходимо заплатить 20% от стоимости квартиры.

Накануне к президенту на прямой линии обратилась молодая семья, которая уже длительное время не может купить квартиру. Они рассказали Владимиру Путину о проблемах, из-за которых льготная программа остается недоступной гражданам: завышенные требования банков для получения льготного кредита и нехватка средств, которые Минфин выделяет кредитным организациям.

— Это безобразие. Потому что не должно быть никаких лимитов. Мы с правительством эту тему обсуждали. Мне было обещано (и я это обещание проверю, насколько оно исполняется), что никаких лимитов не будет, — ответил президент. — Потому что в конечном итоге всё это связано с субсидиями со стороны государства. Для банков это только в удовольствие должно быть — получать 6% от тех, кто использует кредит семейной ипотеки, а разницу между банковской ставкой и этими 6% возмещает государство. Эта разница-то в банках оседает, между прочим, для них это доход, и немаленький. Поэтому если они отказывают, это значит, что правительство вовремя не направляет эту субсидию в банк. Я проверю.

ПО ТЕМЕ
Владимир Путин Ипотека Семейная ипотека Условия Вторичное жилье
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Комментарии
22
mirror
8 минут
Вики: Старение мозга — это процесс постепенного изменения мозга в пожилом возрасте, включая изменения, которые происходят во всех индивидуалах по мере старения, и изменения, обусловленные специфическими болезнями (включая нераспознанные). Обычно при использовании данного термина имеют в виду мозг человека. Там давно всё плохо, увы.
Гость
44 минуты
Раз взялся значит угробит Минфин и банк России -
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