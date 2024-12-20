Путин решил поменять условия семейной ипотеки: какой теперь будет программа

Днем ранее к нему обратились недовольные родители, которые не могут взять ипотеку Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











По льготной программе семейной ипотеки будет возможно купить и вторичное жилье. С таким указом выступил президент РФ Владимир Путин на Госсовете по вопросам поддержки семьи в России.

— Семейная ипотека под 6% будет распространена на вторичный рынок в населенных пунктах с низкими темпами строительства жилья, — заявил он на совещании.

На данный момент этой программой могут воспользоваться семьи с одним ребенком до 7 лет или двумя до 18. Ставка по такому кредиту составит 6% по всей стране, но взять его можно только на покупку жилья в новостройке.

Максимум можно взять ипотеку на 12 миллионов для Москвы и Подмосковья, а также для Санкт-Петербурга и области. В остальных регионах лимит — 6 млн. Чтобы воспользоваться программой, необходимо заплатить 20% от стоимости квартиры.

Накануне к президенту на прямой линии обратилась молодая семья, которая уже длительное время не может купить квартиру. Они рассказали Владимиру Путину о проблемах, из-за которых льготная программа остается недоступной гражданам: завышенные требования банков для получения льготного кредита и нехватка средств, которые Минфин выделяет кредитным организациям.