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Экономика Центробанк провел новое заседание, чтобы решить будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

Центробанк провел новое заседание, чтобы решить будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

Эксперты предполагали, что ставку либо сохранят на текущем уровне, либо повысят

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6 комментариев

Эльвира Набиуллина вместе с советом директоров ЦБ не стала повышать ключевую ставку

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В России всю неделю обсуждали ключевую ставку в преддверии нового заседания совета директоров Банка России. Этот вопрос очень волновал россиян и они, пользуясь случаем, поинтересовались об этом даже у президента России Владимира Путина в ходе Итогов года. Глава государства понадеялся, что решение Центробанка по ключевой ставке станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Тем временем регулятор наконец принял решение по этому вопросу.

— Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых, — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». Годовая инфляция тем временем увеличилась до 9,5%.

В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до рекордных в новейшей истории 21%. Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин, предполагал, что в конце года ЦБ увеличит этот показатель до 23%. По мнению экономиста, причина повышения ключевой ставки кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. Пока они не прекратятся, инфляционное давление на экономику продолжится.

В начале декабря глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что для достижения цели по инфляции в 4% понадобится весь 2025 год и часть 2026 года. Тогда она подчеркнула, что инфляция пока будет оставаться на высоком уровне, а ключевую ставку может ждать новое повышение.

ПО ТЕМЕ
Эльвира Набиуллина Ключевая ставка Центробанк. ключевая ставка Экономика
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Комментарии
6
Гость
17 минут
Короче понятно почему оставили, слава царю! Испугались, пока!? Если бы ему не задали вопрос про это то точно бы повысили до 23!
Гость
10 минут
после нг набиулят
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