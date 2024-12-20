Центробанк провел новое заседание, чтобы решить будущее ключевой ставки: на каком она теперь уровне

Эльвира Набиуллина вместе с советом директоров ЦБ не стала повышать ключевую ставку Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В России всю неделю обсуждали ключевую ставку в преддверии нового заседания совета директоров Банка России. Этот вопрос очень волновал россиян и они, пользуясь случаем, поинтересовались об этом даже у президента России Владимира Путина в ходе Итогов года. Глава государства понадеялся, что решение Центробанка по ключевой ставке станет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Тем временем регулятор наконец принял решение по этому вопросу.

— Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых, — говорится в сообщении Центробанка.

Свое решение регулятор объяснил тем, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий «формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос». Годовая инфляция тем временем увеличилась до 9,5%.

В октябре 2024 года Банк России повысил ключевую ставку до рекордных в новейшей истории 21%. Доктор экономических наук, профессор УрГЭУ Максим Марамыгин, предполагал, что в конце года ЦБ увеличит этот показатель до 23%. По мнению экономиста, причина повышения ключевой ставки кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. Пока они не прекратятся, инфляционное давление на экономику продолжится.