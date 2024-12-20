Приспичило — плати: сколько стоит сходить в туалет в регионах Сибири — инфографика

В некоторых регионах сходить в туалет стоит всего 14-15 рублей Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU











Новосибирская область заняла второе место в Сибири по средней стоимости посещения платных туалетов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился НГС.

По данным органа статистики на конец ноября, дороже всего обойдется посещение общественного туалета в Томской области: в среднем оно стоит 28,29 рубля. Дешевле всего — в Республике Хакасия, где средняя цена за посещение уборной составляет 14,31 рубля.

На втором месте расположилась Новосибирская область. В нашем регионе сходить в платный туалет, по данным Росстата, будет стоить в среднем 25,36 рубля.

Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Довольно бюджетные платные туалеты находятся в Кемеровской области — в среднем нужно будет заплатить 17,96 рубля. В Иркутской области и Алтайском крае посещение уборной обойдется в 16,97 и 15,27 рубля соответственно.

В Томской области сходить в платный туалет стоит в среднем 28,29 рубля, в Омской области — 22,67 рубля. В Красноярском крае стоимость посещения составляет 20,27 рубля, а в Республиках Алтай и Тыва — 18,17 рубля.