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Экономика Индекс НГС Приспичило — плати: сколько стоит сходить в туалет в регионах Сибири — инфографика

Приспичило — плати: сколько стоит сходить в туалет в регионах Сибири — инфографика

Новосибирская область заняла 2 место в Сибири по стоимости посещения туалетов

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19 комментариев

В некоторых регионах сходить в туалет стоит всего 14-15 рублей

Источник:

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по средней стоимости посещения платных туалетов. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился НГС.

По данным органа статистики на конец ноября, дороже всего обойдется посещение общественного туалета в Томской области: в среднем оно стоит 28,29 рубля. Дешевле всего — в Республике Хакасия, где средняя цена за посещение уборной составляет 14,31 рубля.

На втором месте расположилась Новосибирская область. В нашем регионе сходить в платный туалет, по данным Росстата, будет стоить в среднем 25,36 рубля.

Источник:

Довольно бюджетные платные туалеты находятся в Кемеровской области — в среднем нужно будет заплатить 17,96 рубля. В Иркутской области и Алтайском крае посещение уборной обойдется в 16,97 и 15,27 рубля соответственно.

В Томской области сходить в платный туалет стоит в среднем 28,29 рубля, в Омской области — 22,67 рубля. В Красноярском крае стоимость посещения составляет 20,27 рубля, а в Республиках Алтай и Тыва — 18,17 рубля.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирской области подорожали бензин и дизель.

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Комментарии
19
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
49 минут
Где бы их еще найти, туалеты эти...
Гость
45 минут
А почему за бугром, по крайней мере в Австрии туалеты бесплатные, чистые, и их много?
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