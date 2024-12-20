Средняя цена на масло выросла на 10 рублей в Новосибирской области — что еще подорожало за неделю

За неделю выросли цены на масло и хлеб Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области продолжает дорожать масло. В регионе опубликовали статистику по потребительским ценам.

По информации Новосибирскстата, средняя цена за килограмм сливочного масла на 16 декабря составила 1259 рублей. За неделю до этого, 9 декабря, она была 1248 рублей. В начале года, 9 января, — 867 рублей.

Продолжает дорожать и другая молочная продукция. Например, средняя цена за килограмм сметаны в Новосибирской области на 16 декабря — 296 рублей, неделю назад она стоила 293 рубля. А 9 января килограмм сметаны обошелся бы в среднем в 246 рублей.

Пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности стало в среднем на 2 рубля дороже. Цена поднялась до 97 рублей за литр, хотя 9 декабря стоимость составляла 95 рублей. В начале года литр пастеризованного молока стоил в среднем 77 рублей.

При этом цена на стерилизованное молоко не изменилась. Уже три недели она держится на уровне в 107 рублей. А стоимость творога стала меньше. Аналитики посчитали, что цена за килограмм этого продукта упала до 456 рублей к 16 декабря. А 9 декабря килограмм творога в среднем бы обошелся в 465 рублей, в начале года — в 396 рублей.

Подорожал за неделю и хлеб. Новосибирскстат смотрит среднюю цену за хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Его стоимость за килограмм к 16 декабря повысилась до 117 рублей, хотя 9 декабря была 114 рублей. В начале года, 9 декабря, средняя цена составляла 102 рубля.