НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-13°

пасмурно, без осадков

ощущается как -16

1 м/c,

сев.

 751мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,42
EUR 107,96
Итоги с Путиным
Запретили учиться в школах
Что дарить родителям
«САХ» вывозит воздух
Че Гевара с Первомайки
Нейродеды Морозы
Выбираем ёлку
Экономика Средняя цена на масло выросла на 10 рублей в Новосибирской области — что еще подорожало за неделю

Средняя цена на масло выросла на 10 рублей в Новосибирской области — что еще подорожало за неделю

Творог стал стоить меньше

893
27 комментариев

За неделю выросли цены на масло и хлеб

Источник:

В Новосибирской области продолжает дорожать масло. В регионе опубликовали статистику по потребительским ценам.

По информации Новосибирскстата, средняя цена за килограмм сливочного масла на 16 декабря составила 1259 рублей. За неделю до этого, 9 декабря, она была 1248 рублей. В начале года, 9 января, — 867 рублей.

Продолжает дорожать и другая молочная продукция. Например, средняя цена за килограмм сметаны в Новосибирской области на 16 декабря — 296 рублей, неделю назад она стоила 293 рубля. А 9 января килограмм сметаны обошелся бы в среднем в 246 рублей.

Пастеризованное молоко 2,5–3,2% жирности стало в среднем на 2 рубля дороже. Цена поднялась до 97 рублей за литр, хотя 9 декабря стоимость составляла 95 рублей. В начале года литр пастеризованного молока стоил в среднем 77 рублей.

При этом цена на стерилизованное молоко не изменилась. Уже три недели она держится на уровне в 107 рублей. А стоимость творога стала меньше. Аналитики посчитали, что цена за килограмм этого продукта упала до 456 рублей к 16 декабря. А 9 декабря килограмм творога в среднем бы обошелся в 465 рублей, в начале года — в 396 рублей.

Подорожал за неделю и хлеб. Новосибирскстат смотрит среднюю цену за хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной. Его стоимость за килограмм к 16 декабря повысилась до 117 рублей, хотя 9 декабря была 114 рублей. В начале года, 9 декабря, средняя цена составляла 102 рубля.

Перевозчики поднимают цены на проезд в новосибирских маршрутках. Пока НГС известно о нескольких повышениях, в том числе на 10 рублей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Цены Масло Статистика
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
274444392
44 минуты
Это после прямой линии, масло сразу подорожало на 10 рублёв?
Гость
55 минут
"Вам всего доброго, хорошего настроения, вы держитесь тут!"
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
За прогрев машины во дворе появился штраф. И это правильно, считает наш автожурналист
Анонимное мнение
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,60

БезНика,44

Алексей,38

Людмила,72

rer,62

e_lena,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление