Российские банки массово режут лимиты по кредитным картам. Выясняем, что происходит и насколько это законно

Кредитки перед Новым годом могут неприятно удивить их владельцев Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU











Ожидая неминуемого повышения ключевой ставки (заседание Центробанка назначено на 20 декабря), банки принялись массово пересматривать лимиты по кредитным картам. На обилие жалоб клиентов на специализированном форуме «Банки.ру» впервые обратили внимание «Известия». Подробности — в материале MSK1.RU.

До полного обнуления

Истории клиентов очень похожи: им режут лимиты по картам. Кому-то — вдвое, кому-то — в 10–12 раз. Некоторые клиенты подверглись полному обнулению своих кредитных лимитов без предварительного уведомления. В большинстве случаев клиентам удавалось восстановить доступ к средствам после подачи жалобы.

Судя по жалобам, с такой проблемой сталкивались клиенты российских банков из топ-10.

Один из крупных банков, в частности, аннулировал кредитные лимиты, которые не использовались длительное время. При этом клиентов заранее уведомили о необходимости провести хотя бы одну операцию на карте для сохранения суммы.

— В условиях высокой процентной ставки доход, который банки получают за транзакции по кредитным картам, становится несопоставимым с процентным доходом от потребительских кредитов по новым ставкам, при этом установленный лимит по картам несет нагрузку на банковский капитал, — объясняет MSK1.RU логику ограничений доцент Финансового университета Светлана Зубкова. — Особенно невыгодными становятся для банков карты, по которым заемщики редко или вообще не пользуются лимитом.

А еще недавно раздавали карты всем

— В нынешних условиях, когда банки массово сталкиваются с финансовой несостоятельностью заемщиков, такие меры более чем оправданны, — говорит MSK1.RU старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. — В свое время банки очень активно раздавали кредитные карты буквально всем, ловили людей в торговых центрах и магазинах, не учитывая ни сведения о доходах, ни кредитную нагрузку. Сейчас они пожинают плоды в виде просрочек по платежам. В такой ситуации сокращение лимитов и ограничения по действию грейс-периода выглядит очень логично.

— И это законно?

— По кредитным картам банк вправе в одностороннем порядке изменять условия: увеличивать или сокращать лимиты, грейс-период, изменять процентную ставку и т. д. Это прописано в договорах.

Всегда нужно иметь в виду, что кредитные карты, так же как накопительные счета, не имеют фиксированных ставок и четких лимитов (в отличие от депозитов и других кредитных продуктов). Поэтому банк в любой момент может изменить условия по своему усмотрению.

— Кредитка только этим отличается от «обычного» потребительского кредита?

— Во-первых, при начислении процентов по кредитным картам используется сложный процент, который достаточно трудно самостоятельно высчитать, поскольку траты по карте могут происходить под разный процент, в зависимости от условий.

Во-вторых, как правило, там присутствуют различные комиссии, которые также обозначены условиями договора.

В-третьих, заемщику иногда бывает сложно уследить за выгодными условиями, если он совершает много покупок по кредитной карте.

— Вы говорите, что уследить сложно, но всё же возможно. Как не допустить просрочек по кредиткам?

— В каждом банке будут свои условия, общих рамок здесь нет. Однако достаточно часто, например, совершая покупки по кредитной карте в течение месяца, граждане забывают, что грейс-период для каждой покупки отсчитывается отдельно.

Допустим, вы купили микроволновку 5 декабря, а затем стиральную машину 15 декабря. Так, для микроволновки беспроцентный период будет отсчитываться с 5 декабря, а для стиральной машины — с 15 декабря.

Эти нюансы необходимо учитывать, чтобы вовремя внести платеж и не попасть на выплату процентов, которые зачастую выше, чем по потребительским кредитам. Сейчас ставки по кредитным картам могут достигать 50–60%. Многие граждане забывают учитывать свои расходы по кредиткам и потом в какой-то момент сталкиваются с неприятными сюрпризами, — доходчиво объясняет Гусятников.

Урезание лимитов по кредитным картам — не единственное «новшество» российских банков. По данным «Скоринг бюро», на которые ссылается РБК, банки в последнее время радикально изменили подход и к срокам кредитования. По итогам ноября средний срок потребительского кредита в России сократился до 26 месяцев. Это минимальное значение с весны 2022 года. Еще в июле 2024 года, когда начался новый цикл повышения ключевой ставки, средний срок потребительских кредитов наличными в России составлял 72 месяца. Сокращаются и сроки автокредитов.

Вот банки всеми способами и стремятся минимизировать риски неплатежей, связанные с возможными неплатежами заемщиков, пишет «Скоринг бюро». Хотя, похоже, пенять банкирам стоит только на самих себя.