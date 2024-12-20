Ключевая ставка достигла потолка — чего ждать дальше и когда снизится инфляция

ЦБ перейдет к снижению ставки после падения инфляции Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центробанк 20 декабря сохранил ключевую ставку на уровне 21%. До таких высот она еще не поднималась за всю современную историю России. Однако инфляция, ради снижения которой и происходит ужесточение денежно кредитной политики, остается на высоком уровне. На данный момент она увеличилась до 9,5%. Разберемся, каких действий стоит ждать от ЦБ в дальнейшем.

Зачем ЦБ продолжает повышает ключевую ставку

За 2024 год Центробанк повышал ключевую ставку уже четыре раза. С помощью этого инструмента регулируется спрос и предложение, снижая стоимость товаров и услуг. В случае высокой ставки заемные средства становятся дорогими, а вклады — более привлекательными. При низком показателе все наоборот — кредиты взять проще, а инструменты сбережения отходят на второй план из-за невыгодности.

В рамках борьбы с инфляцией и для достижения целевого уровня Банк России перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, раз за разом повышая ключевую ставку.

Как объяснил экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, при текущей политике ЦБ деньги становятся более дорогими, и люди предпочитают убрать их на депозиты.

— За счет этого уменьшается их количество в обороте, то есть платежеспособность сокращается. Тогда производители товаров и услуг, чтобы реализовать их, начинают опускать цены. Это закон монетарной политики: если у вас высокая инфляция, то повышайте ключевую ставку, делайте деньги дорогими, — сказал Остапкович.

Что будет дальше

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина после последнего повышения ставки на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявляла, что для достижения цели по инфляции в 4% понадобится весь 2025 год и часть 2026 года. Тогда она не исключила дальнейшего повышения.

— Смягчение денежно-кредитной политики сейчас было бы воспринято как капитуляция перед инфляцией и подтолкнуло бы ее еще выше, — подчеркнула глава ЦБ.

Согласно прогнозу старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, ставка закрепится на текущем уровне на следующий год.

— На текущий момент инфляция и инфляционные ожидания высокие, и для их снижения в среднесрочной перспективе необходимо повысить ставку. Это можно было сделать и раньше более резким скачком, но это существенный шок для экономики. Поэтому используются поэтапные шаги. Сейчас необходимо потерпеть ужесточение денежно-кредитной политики, потому что затем последует обратный процесс — смягчение, — пояснил Ферапонтов.

Центробанк не может задирать показатель слишком высоко. Это может пойти во вред, уверен эксперт.

— Есть потолок повышения, так как ключевая ставка оказывает влияние и на экономическую политику государства, которая нацелена на развитие и модернизацию, а этого затруднительно достигнуть при высокой стоимости денежных средств. Поэтому регулятор не будет прибегать к еще более существенному ужесточению денежно-кредитной политики, используя механизм тонкой настройки через небольшие увеличения ключевой ставки, — заключил собеседник Городских порталов.

Что ждет россиян из-за высокой ключевой ставки

Банковские инструменты

Из-за рекордно высокой ключевой ставки заемные средства повышаются в стоимости, кредиты остаются слишком дорогими. Использовать их будут только в крайних случаях, считает Дмитрий Ферапонтов.

— Банк как раз хочет отрегулировать кредиты, чтобы поменьше их брали. Но пока люди продолжают брать, доля кредитов продолжает расти. Люди сейчас попали в состояние неопределенности. Многие исходят из того, что раз инфляция растет, надо брать кредит, пока он хоть по такой ставке, а не еще больше, — добавил Георгий Остапович.

Между тем депозиты и накопительные счета сейчас стали более выгодными даже по сравнению с инвестиционными инструментами, которые вдобавок имеют большие риски. Банки уже повышают ставки по вкладам и счетам. Положить деньги на них можно под 22–25% годовых.

Инфляция

Остапкович объяснил, что не стоит ждать мгновенного снижения цен из-за высокой ключевой ставки. На то, чтобы был заметен эффект, может понадобиться до полутора лет.