«Важны дополнительные меры правительства». Эксперт объяснил, что значат слова Путина про рост цен на продукты в магазинах

Владимир Путин ответил, что Россия справится с ростом цен Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Во время прямой линии Владимира Путина модераторы конференции передали президенту вопрос от граждан о том, что рост цен в магазинах совсем не похож на те цифры, что сообщают нам официально.

Президент ответил, что Россия справится с ростом цен, и признал, что правительство должно активнее работать над развитием отдельных отраслей. По словам главы государства, основная причина подорожания продуктов — рост потребления, спрос, за которым не поспевают производители. Каждый год в стране увеличивается не только производство молока, но и его потребление.

Однако молока не хватает для производства масла — на этот продукт цены выросли на 33%. Вторая причина — проблемы с объемами урожаями, третья — подорожание производства, рост мировых цен и санкции. Упомянул Владимир Путин и недоработки властей.

У нас постоянно растет производство продуктов питания. Плюс 3% ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем. У нас потребление мяса в год — примерно 80 килограммов на человека, а в мире — 42 килограмма. Вроде бы хватает. Потребление мяса выросло в два раза. Владимир Путин президент Российской Федерации

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета Дмитрий Морковкин прокомментировал MSK1.RU заявление президента:

— Нам действительно необходимо развивать внутреннее производство и для обеспечения продовольственной безопасности, и для наполнения внутреннего рынка. Если объем производства будет расти, это будет развивать конкурентную среду и позволит

ценам снижаться, — отметил эксперт в разговоре с MSK1.RU. — Но тут важны еще дополнительные меры правительства, которые необходимо использовать, в том числе по поддержке проектов импортозамещения.

Производство у нас так или иначе связано

с использованием импортного оборудования. Станки и аппаратура поступают либо из дружественных стран, либо с наценкой по параллельному импорту. Дмитрий Морковкин доцент кафедры экономической теории Финансового университета

Также Морковкин отметил, что на цены влияет волатильность валютного курса. На 19.12.2024 курс доллара в России — 102,77 ₽ / 1 $ . А инфляция, по самым свежим данным президента, составляет 9,2%–9,3% .