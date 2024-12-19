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Экономика Итоги с Путиным Путин оценил состояние экономики в России

Путин оценил состояние экономики в России

Инфляция остается тревожным сигналом

585
30 комментариев

Путин назвал стабильной ситуацию в Российской экономике

Источник:

Президент России Владимир Путин начал подводить итоги года. Ежегодное мероприятие он начал с обсуждения экономических вопросов.

–В прошлом году рост экономики у нас был, как известно, 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть, и 4% даже. Надо будет посмотреть. Потому что подсчет результатов конца года досчитывается в первом квартале следующего года. Это означает, что за два года рост экономики у нас составил почти 8%, — отметил президент.

По словам главы государства, инфляция составляет 9,2%-9,3% и она остается тревожным сигналом, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции. Также президент отметил, что безработица в РФ составляет 2,3%. По его словам, такого никогда не было.

Недавно Владимир Путин выступил на одном из главных экономических форумов года — «Россия зовет!». Президент затронул вопрос высокой инфляции, а также действия властей для ее сдерживания. Он считает, что необходимо с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России. Глава государства также не оставил без внимания и текущую экономическую ситуацию в стране.

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Экономика Путин Инфляция Итоги
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Комментарии
30
mirror
34 минуты
Из материала: По словам главы государства, инфляция составляет 9,2%-9,3%. Тогда почему пенсам 7,3% индексируют?
Алёна Свистоплясова
28 минут
Столько воды! Прям можно за воду не платить и слушать
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