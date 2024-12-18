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Экономика Кризис-2024 Что сделает Центробанк с ключевой ставкой. Прогноз экономиста — видео

Что сделает Центробанк с ключевой ставкой. Прогноз экономиста — видео

Эксперт объяснил, почему ЦБ не может справиться с инфляцией

2 509
63 комментария

В этом видео экономист рассказывает, что будет с ключевой ставкой

Источник:

В эту пятницу состоится очередное заседание Центрального банка. На нем регулятор будет решать судьбу ключевой ставки. Максим Марамыгин, доктор экономических наук, профессор УрГЭУ, предполагает, что ЦБ увеличит этот показатель до 23%. Его комментарий смотрите в видео выше.

— Вся фишка в том, что причины инфляции кроются не в денежно-кредитной политике, а в бюджетной. Банк России, конечно, повышает ключевую ставку, а причина-то кроется в колоссальных выплатах, которые идут из бюджета. И пока эти колоссальные выплаты не прекратятся, инфляционное давление на экономику будет, — говорит экономист.

Ранее у наших коллег из 72.RU выходил большой разбор с экспертами по поводу предстоящего заседания ЦБ. Они объяснили, что будет с ключевой ставкой, и как очередное повышение, если оно все-таки произойдет, отразится на обычных людях. Также экономисты ответили на вопрос, почему действия Центрального банка не помогают справиться с инфляцией.

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Центральный банк ЦБ Ключевая ставка Банк России
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Комментарии
63
265889986
3 часа
Такое население можно найти только в Африке и то ещё поискать надо
Гость
3 часа
Ни один экономист, который сидит в РФ не называет реальную причину инфляции, поднятия ставки и т.д. Сплошные размытые понятия в виде вливания средств. Причина тут одна. Она сидит в Кремле.
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