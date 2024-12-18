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Экономика К Новому году готовы? Цены на икру в России начнут снижаться: когда получится закупиться по более низкой стоимости

Цены на икру в России начнут снижаться: когда получится закупиться по более низкой стоимости

Дефицита деликатеса ждать не стоит

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4 комментария

Бутерброды с икрой станут дешевле после Нового года

Источник:

Цены на красную икру резко взлетели с начала осени. Раньше 100 грамм деликатеса можно было купить за 500 рублей. К декабрю за такую банку приходится отдавать в два раза больше денег. К этому привел низкий улов и повышение спроса. Но дефицита красной икры не будет, уверен председатель Рыбного союза Александр Панин, а цены на нее пойдут вниз уже после Нового года.

— После Нового года цена пойдет потихоньку вниз на 10%. Потом к Масленице чуть-чуть подрастет. На рынке уже сейчас можно найти икру горбуши по цене 10,5 тысяч рублей за кг, а также и по 8,5-9 тысяч рублей, — сказал Александр Панин. Он подчеркнул, что дефицита не ожидается и икры спокойно хватит даже до Масленицы.

Цены на икру за год взлетели больше чем в два раза — на 114%, по данным сервиса «Ценозавтр». За баночку деликатеса в 90-100 грамм приходится платить больше 1000 рублей вместо привычных 500 рублей.

Цены на красную икру растут весьма стремительно

Источник:

Стоимость начала достигать 13 тысяч рублей за кг. В сентябре она выросла на 12,6%, по данным Росстата. В октябре — на 11,8%, однако в ноябре рост начал замедляться и деликатес подорожал лишь на 5,4%.

По словам Панина, текущий рост цен можно объяснить инфляцией и повышением ключевой ставкой, передают РИА Новости. Но главное — сокращением объемов производства. Более того, в этом году произошло искусственное завышение цен. Трейдеры еще в августе начали говорить о низком улове, чем спровоцировали ажиотаж и увеличение стоимости.

Люди стали закупаться икрой в ожидании дефицита, ведь при правильном хранении она не испортится в течение долгого времени. Для этого икру на развес можно заморозить. Главное дать ей растаять в холодильнике, чтобы не испортить вкусовые качества.

ПО ТЕМЕ
Икра Цена Деликатесы Снижение цен Дефицит Новогодний стол
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Комментарии
4
Mr.Bean
6 минут
Подешевеет?! Срок годности выходит?
Гость
6 минут
Я не понимаю, зачем люди покупают, да ещё и едят эту странную рыбью требуху? Меня лично от этого "продукта" тошнит и не стану его есть даже даром! 🤮
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