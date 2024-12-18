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Экономика «Машины уже многим не нужны»: новосибирцы обсудили рост цен на бензин — волнует не всех

«Машины уже многим не нужны»: новосибирцы обсудили рост цен на бензин — волнует не всех

Ощутимее всего в Новосибирске за месяц подорожало дизельное топливо

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15 комментариев

Новосибирцы не понимают, какие факторы влияют на удорожание топлива

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В Новосибирске за месяц ощутимо подорожали бензин и дизельное топливо — стоимость «солярки» на некоторых заправках скакнула сразу на три рубля. Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают эту ситуацию. НГС собрал самые интересные комментарии, которые горожане оставили под статьей.

Большинство новосибирцев не понимают, почему цены на топливо растут, хотя нефтью Россия полностью обеспечивает себя сама:

— Своя нефть, а бензин дорогой. Загадка, — недоумевает Гость.

— Нормальный дизель сейчас стоит около 80 рублей. Нефтяная страна, — поддерживает другой комментатор.

— Ценник уже как за границей, только зарплата не равная, — считает один из комментаторов.

Другая часть горожан призывает просто привыкнуть к постоянному росту цен и не реагировать на это слишком болезненно:

— Если заморачиваться по поводу растущих цен, то можно нервный срыв получить, — пишет пользователь с ником читатель.

— Всё дорожает. Скоро ключевую еще на 2% поднимут — продолжит дорожать, — уверен Bream.

— Машины уже многим не нужны — цены снижаются каждый день. У меня две на продаже. Просмотров много, звонков нет. Пробки постоянные, цена топлива растет, — утверждает Гость.

— Будто разница есть, сколько он стоит. Надо тысяч десять километров в месяц проезжать, чтобы ощутить, — заявил один из комментаторов.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске взлетели цены на красную икру.

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Комментарии
18
Объективный наблюдатель
10 минут
Солярка это грузоперевозки и сельское хозяйство......если вы планируете что то развивать , то она у вас стоит копейки как было в СССР, если у вас иная задача ..........
Алле гараж
7 минут
И от продуктов отказываться придется тоже.
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