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Экономика «Прекращаем нарушать»: новосибирцы обсудили желание властей забирать деньги со штрафов ПДД у регионов

«Прекращаем нарушать»: новосибирцы обсудили желание властей забирать деньги со штрафов ПДД у регионов

Сибиряки считают такое положение вещей несправедливым

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16 комментариев

Сейчас регионы получают 100% сумм от штрафов за нарушение ПДД, а в случае одобрения инициативы Минфина потеряют 25%

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Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о том, что 25% дохода за нарушения ПДД в регионах хотят отправлять в федеральный бюджет. Одни считают решение несправедливым, другие думают, что проблемы в этом нет. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под материалом.

— Как были деревней, так и вылезти из неё ни городу, ни области, не дадут, — пишет пользователь с ником lesa.

— Новая модель пылесоса «Москва» в действии, — иронизирует Живущий в Сибири.

— Да у нас вся страна на один город работает. Разве это секрет для кого-то? Поэтому там и строят по 10 станций метро в год. А остальная страна одну за 10 лет, — негодует Гость.

Другая часть горожан подошла к обсуждению этого вопроса с иронией, предлагая варианты решения проблемы:

— Прекращаем нарушать, чтобы Москву не кормить. Это, пожалуй, лучшая мотивация, — написал один из комментаторов.

— А может просто соблюдать правила ПДД? — Написал аноним.

— А может быть часть зарплат тоже начнем федералам переводить? — Иронизирует Гость.

— Может надо более рационально использовать местный бюджет? И лучше собирать штрафы за ДТП? — Задается вопросом Гость.

— Так величина-то штрафов вырастет. Значит, общая сумма штрафов тоже вырастет, какая-то часть уйдёт в Москву, а останется в регионе та же сумма, что и до повышения штрафов, — отметил другой гость.

Ранее НГС писал о том, что ждет россиян после налоговой реформы.

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Комментарии
16
мир во всём мире
22 минуты
В развитых странах первым делают нормальную инфраструктуру, повышают комфортную жизнь и потом уже поднимают штрафы. У НАС НЕТ ДОРОГ, город вечно в грязи , машины в г...е.. Пробки провоцируют нарушать.. Паразитарное правительство, гнобит свой народ .. Ухудшают жизнь и при этом повышают штрафы.
Drakonn
1 час
"прекращаем нарушать" не поможет.... дефективные менеджеры со своими "икономистами" посчитали размеры денежных потоков... и если они вдруг не совпадут с ожиданиями , то просто поднимут штрафы.... (я такое уже видел у нас в городе, когда руководство "ругало" коллектив за невыполнение плана по браку спущенного аж с самой МАсквы)
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