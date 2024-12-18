«Прекращаем нарушать»: новосибирцы обсудили желание властей забирать деньги со штрафов ПДД у регионов

Сейчас регионы получают 100% сумм от штрафов за нарушение ПДД, а в случае одобрения инициативы Минфина потеряют 25% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о том, что 25% дохода за нарушения ПДД в регионах хотят отправлять в федеральный бюджет. Одни считают решение несправедливым, другие думают, что проблемы в этом нет. Мы собрали самые интересные комментарии, которые читатели оставили под материалом.

— Как были деревней, так и вылезти из неё ни городу, ни области, не дадут, — пишет пользователь с ником lesa.

— Новая модель пылесоса «Москва» в действии, — иронизирует Живущий в Сибири.

— Да у нас вся страна на один город работает. Разве это секрет для кого-то? Поэтому там и строят по 10 станций метро в год. А остальная страна одну за 10 лет, — негодует Гость.

Другая часть горожан подошла к обсуждению этого вопроса с иронией, предлагая варианты решения проблемы:

— Прекращаем нарушать, чтобы Москву не кормить. Это, пожалуй, лучшая мотивация, — написал один из комментаторов.

— А может просто соблюдать правила ПДД? — Написал аноним.

— А может быть часть зарплат тоже начнем федералам переводить? — Иронизирует Гость.

— Может надо более рационально использовать местный бюджет? И лучше собирать штрафы за ДТП? — Задается вопросом Гость.

— Так величина-то штрафов вырастет. Значит, общая сумма штрафов тоже вырастет, какая-то часть уйдёт в Москву, а останется в регионе та же сумма, что и до повышения штрафов, — отметил другой гость.