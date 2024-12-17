«Такое творят в день смерти»: сибирячка хотела снять деньги на похороны матери — но банк ей не поверил и заблокировал

В банке посчитали, что деньги со счета пытались снять мошенники Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Жительница Новосибирска Марина столкнулась с блокировкой личного кабинета в «Россельхозбанке», когда пыталась снять деньги на похороны матери. В банке объяснили, что отреагировали на подозрительную попытку перевода.

Мать сибирячки умерла 6 декабря 2024 года, в этот же день она столкнулась с блокировкой. Она пыталась снять крупные суммы денег.

— Я решила перевести их со счета в «Россельхозбанке», но на 2-ой операции, когда я пыталась снять 60 тысяч, мне пришел отказ со стороны банка. Мне позвонили из банка для подтверждения операции. Я подтвердила, сообщила, что операцию проводила я, что необходимы средства на похороны, — рассказала жительница Новосибирска.

Личный кабинет оказался заблокированным 6 декабря Источник: читательница НГС По словам владелицы счета, разговор с представителем банка не помог Источник: читательница НГС

В банке, по словам женщины, ей заявили, что операцию не подтвердят и что нужно обращаться в банк для разблокировки личного кабинета. В банк разбираться пошла ее дочь по генеральной доверенности, так как Марина ждала полицию, скорую, ритуальную службу для забора тела и оформляла справку о смерти. Поход дочери в банк успехом не увенчался, личный кабинет Марине так и не разблокировали. Оператор сказала сибирячке, что написала заявку на разблокировку и позвонит по результатам в течение дня 6 декабря, но 6 числа так никто и не позвонил.

— 7 декабря я уже лично пришла в банк, но и тогда никто ничего не разблокировал. Я написала жалобу. В день смерти такое творят! Сказали ждать понедельника, 9 декабря, и что мне позвонят. 10 числа личный кабинет был по-прежнему заблокирован, а операции запрещены. В итоге смогли оплатить все по кредитной карте. Я просто в шоке от такого отношения, — заключила местная жительница.

В пресс-службе «Россельхозбанка» НГС прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что по федеральному закону банк проверяет операции своих клиентов на предмет признаков мошеннических действий.

— Выявленные в автоматическом режиме подозрительные операции направляются на подтверждение сотрудникам банка. Если подтвердить добровольность перечисления и отсутствие влияния со стороны третьих лиц не удается, доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО) мы ограничиваем. Аудиозапись разговора, которая подтверждает правомерность действия банка, сохраняется. 6 декабря у клиента банка операции в системе ДБО заблокировали. 7 декабря после личного посещения клиента мы приняли обращение по разблокировке ДБО. Сейчас все операции в системе ДБО доступны в полном объеме, — отметили в банке.