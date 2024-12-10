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Экономика Путин: четверть бюджета России направят на улучшение жизни людей — кому ждать новых выплат

Путин: четверть бюджета России направят на улучшение жизни людей — кому ждать новых выплат

Президент заявил, что это не расходы, а инвестиции

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41 комментарий

Деньги стоит ждать не только семьям с детьми

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Четверть расходов государственного бюджета в ближайшие три года уйдет на исполнение социальных обязательств перед россиянами. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Разбираемся, на что именно направят деньги и кому ждать помощи.

— Несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства. На эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета. Хотя правильным было бы здесь говорить не о расходах, а об инвестициях, — сказал Путин. В частности, речь идет о выделении денег на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Накануне президент создал спецсовет по повышению рождаемости. Валентина Матвиенко, назначенная его председателем, предложила ввести в России десятилетие семьи. По ее мнению, такая инициатива поможет сосредоточить усилия на решении демографических проблем страны.

С 2025 года в России начнут действовать новые нацпроекты, направленные на улучшение демографической ситуации и, в том числе, поддержку семей с детьми: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Новые технологии сбережения здоровья».

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам глава государства дал понять, что красной линией должно пройти решение проблем семей с детьми. А поскольку, согласно опросам, нынешней поддержкой граждане недовольны, в будущем стоит ожидать новых мер. Как, например, налоговый вычет для семей. Он создается для тех, кто вкладывается в долгосрочные сбережения и долевое страхование жизни. Размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться минимум до 1 миллиона рублей в год.

Также власти составили стратегию для улучшения демографической ситуации в стране. Предполагается, что изменится система материнского капитала. По мнению директора Центрального экономико-математического института РАН Альберта Бахтизина, необходимо «ввести прогрессивные выплаты в зависимости от количества людей в семье и привязать их к стоимости квадратных метров». Пособие после рождения ребенка и региональные выплаты также хотят реформировать, но как именно — не известно. Кроме того, власти планируют ввести ежегодную выплату для семей с двумя и более детьми, а также развивать региональные меры поддержки. Подробнее о новой стратегии — в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Выплаты Пособие Зарплаты Владимир Путин Бюджет Демографическая политика
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Комментарии
43
Гость
47 минут
Только это не те люди которые нуждаются, а те которые в списках форбс и ближайших родствеников самого. Их то точно не бросят в беде.
Гость
41 минута
Все его Заявления и Гарантии мы уже слышали больше 25 лет .. Настоязий Человек славен делами, результами и умением держать Свое Слово!
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